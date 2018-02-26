Питерские Митьки поймают «Черную кошку»

Легендарные Митьки приступили к съемкам художественного фильма — продолжения всенародно любимого телесериала «Место встречи изменить нельзя».

Банду «Черная кошка» поймают в Петербурге с помощью ленинградских дворников Миняя и Митяя. Режиссером картины выступает Дмитрий Шагин. Главные роли исполнят актеры театра «Комик-трест», а также известные музыканты — Вячеслав Бутусов и Женя Любич. В съемках в том числе согласились поучаствовать Олег Гаркуша и Александр Баширов.



Для Митьков идея продолжить историю Володи Шарапова на невских берегах не случайна. «Место встречи» — культовый «митьковский» фильм, вдохновивший на многие работы. Сегодня журналистам продемонстрировали репродукцию только одной картины «Митьки спасают Левченко». Впрочем, воскрешать друга Шарапова на экране Дмитрий Шагин не планирует. Но ловить бандитов будут знакомые персонажи. Только некоторые перейдут на работу из МУРа в ЛУР.



В кастинге на роль черной кошки пока поучаствовала только рыжая. Съемочная группа ожидает соответствующих предложений от петербуржцев. Также горожане могут помочь реквизитом и деньгами.



По предварительным подсчетам, на производство часового фильма необходимы 20 миллионов рублей. Часть бюджета картины участники проекта «Митьковская встреча эры милосердия» надеются собрать с помощью краудфандинга.