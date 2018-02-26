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    Найден мертвым один из руководителей Высшей школы экономики

    7 комментариев
    • Фото: ioe.hse.ru
    Найден мертвым один из руководителей Высшей школы экономики

    Найден мертвым один из руководителей Высшей школы экономики

    Найден мертвым один из руководителей Высшей школы экономики
  • Фото: ioe.hse.ru

    • Один из руководителей Высшей школы экономики Сергей Калашников обнаружен мертвым в собственном рабочем кабинете.

    Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Сергей Калашников мог покончить жизнь самоубийством.

    Тело одного из руководителей ВШЭ было найдено в его личном кабинете в здании на Мясницкой улице в Москве. Телесных повреждений на обнаружено, предсмертной записки рядом с погибшим также не было.

    Калашников возглавлял дирекцию общего образования ВШЭ. В вузе он начал работать в 2011 году.

    Сергей Калашников родился в 1966 году, закончил Таганрогский радиотехнический институт им. В. Д. Калмыкова по специальности «Радиоинженер» в 1989 году. В 2007-м — магистратуру в University of Manchester.

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