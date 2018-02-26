Депутаты решили помочь петербургской оборонке

В Заксобрании обсудили будущее городского ОПК и возможности диверсификации отрасли.

Петербург может получить еще один неофициальный статус — инженерная столица России. Сегодня такая смелая мысль была высказана на встрече городских парламентариев и представителей оборонно-промышленного комплекса.



Согласно национальной доктрине, через 12 лет 50 процентов продукции оборонки должны составлять гражданские товары. В Северной столице эта программа может быть выполнена гораздо раньше.



В городе на Неве уже есть сильная инженерная школа, а база многих предприятий позволяет организовать параллельное производство для рыболовецкого флота, гражданской электроники, медицины. Специалисты обращают внимание на то, что в мире наибольшее финансирование достается роботостроению в сельском хозяйстве.



Первым шагом в реализации программы по диверсификации городских предприятий Заксобрание считает обращение в Государственную думу с инициативой увеличения сроков кредитования бизнеса, работающего в оборонной промышленности. Максимальный срок сегодня составляет пять лет. И это не позволяет эффективно распорядиться деньгами. Предполагается увеличить срок еще на два-три года.