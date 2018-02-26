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    Исполнителя теракта в петербургском супермаркете признали невменяемым

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    Исполнителя теракта в петербургском супермаркете признали невменяемым

    Исполнителя теракта в петербургском супермаркете признали невменяемым

    Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в теракте в петербургском супермаркете в конце декабря, признан невменяемым.

    Исполнитель теракта в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Петербурге признан невменяемым по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом «Интерфаксу» сообщила в понедельник адвокат Дмитрия Лукьяненко Елена Корнилова.

    Елена Корнилова, адвокат: «Это действительно так, однако с заключением по итогам экспертизы нас пока не знакомили».

    Во вторник суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Лукьяненко.

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    Взрыв в супермаркете в Петербурге прогремел 27 декабря прошлого года. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Пострадали 18 человек. Изначально СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, но затем преступление было квалифицировано как теракт. 30 декабря ФСБ сообщила о задержании местного жителя, устроившего взрыв.

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