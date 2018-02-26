ФСБ: организатор контрабанды аргентинского кокаина скрывается в Германии

Возможный организатор поставок крупной партии кокаина из Аргентины в Россию, предположительно, скрывается в ФРГ. Он объявлен в розыск по линии Интерпола.
О громком «кокаиновом деле» сегодня рассказали в Центре общественных связей ФСБ. В ведомстве говорят, что ФСБ совместно с МВД России и Национальной жандармерией Аргентины с декабря 2016 года проводило мероприятия в отношении участников международной преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотиков из стран Латинской Америки в Россию и некоторые европейские страны, передает ТАСС.
В итоге в России в декабре 2017-го были задержаны трое подозреваемых. Их взяли с поличным в Москве при получении партии наркотика, замененной на муляжи. Затем в Аргентине задержали еще двух граждан этой страны. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина, сообщили в ФСБ. Теперь осталось лишь поймать организатора контрабанды.
Ранее сегодня, что в Москве с декабря прошлого года под арестом сидят трое фигурантов «кокаинового дела»: Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Кроме того, сегодня Тверской суд в Москве заочно арестовал некоего Андрея Ковальчука. Он объявлен в международный розыск — возможно, именно Ковальчук и является организатором поставок кокаина.
На прошлой неделе в МИД РФ сообщили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, задержаны подозреваемые — граждане РФ и Аргентины. По информации МИД, партия наркотиков была обнаружена в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Она принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
В итоге в России в декабре 2017-го были задержаны трое подозреваемых. Их взяли с поличным в Москве при получении партии наркотика, замененной на муляжи. Затем в Аргентине задержали еще двух граждан этой страны. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина, сообщили в ФСБ. Теперь осталось лишь поймать организатора контрабанды.
Ранее сегодня, что в Москве с декабря прошлого года под арестом сидят трое фигурантов «кокаинового дела»: Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Кроме того, сегодня Тверской суд в Москве заочно арестовал некоего Андрея Ковальчука. Он объявлен в международный розыск — возможно, именно Ковальчук и является организатором поставок кокаина.
На прошлой неделе в МИД РФ сообщили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, задержаны подозреваемые — граждане РФ и Аргентины. По информации МИД, партия наркотиков была обнаружена в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Она принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
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