Арбитражный суд начал рассматривать иск акционеров к совхозу Грудинина

Сегодня Арбитражный суд Московской области приступил к рассмотрению иска акционеров «Совхоза имени Ленина» к его главе Павлу Грудинину.

Истцы требуют признать недействительной сделку с участием дочерней компании совхоза, в результате которой работники предприятия лишились земельных паёв.



Дочерняя структура совхоза впоследствии с выгодой продала участки под строительство торговых центров. По данным СМИ, Павел Грудинин, его сын Антон, а также их партнеры заработали на этом по нескольку десятков миллионов рублей.