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    Арбитражный суд начал рассматривать иск акционеров к совхозу Грудинина. Московская область, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрбитражный суд начал рассматривать иск акционеров к совхозу Грудинина

    Арбитражный суд начал рассматривать иск акционеров к совхозу Грудинина

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    Арбитражный суд начал рассматривать иск акционеров к совхозу Грудинина

    Арбитражный суд начал рассматривать иск акционеров к совхозу Грудинина

      Сегодня Арбитражный суд Московской области приступил к рассмотрению иска акционеров «Совхоза имени Ленина» к его главе Павлу Грудинину.

      Истцы требуют признать недействительной сделку с участием дочерней компании совхоза, в результате которой работники предприятия лишились земельных паёв.

      Дочерняя структура совхоза впоследствии с выгодой продала участки под строительство торговых центров. По данным СМИ, Павел Грудинин, его сын Антон, а также их партнеры заработали на этом по нескольку десятков миллионов рублей.

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