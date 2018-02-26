В Москве пройдет турнир по ментальной математике среди школьников

Список лучших знатоков арифметики среди российских школьников обновили в Москве. 500 победителей региональных турниров съехались в столицу, чтобы выявить сильнейших в ментальной математике.

Ментальная математика — это вычисления в уме, без ручки, без бумаги, без калькуляторов. Говоря спортивной терминологией, здесь есть масс-старт, когда за 8 минут надо решить 200 примеров — в нем участвуют все; плей-офф — игра на выбывание, когда участник выбывает, если допустил одну ошибку. В этих соревнованиях школьники в уме делают невероятные вычисления — например, возводят в квадрат двузначные и трехзначные числа.



В студию НТВ пришел победитель в своей возрастной категории Максим Сумчинский — он взял золото в номинации «визуальный счет». Он дал интервью и продемонстрировал свой арифметический талант.



Подробности — в видеоматериале.