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    В Москве пройдет турнир по ментальной математике среди школьников. дети и подростки, Москва, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве пройдет турнир по ментальной математике среди школьников

    В Москве пройдет турнир по ментальной математике среди школьников

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    В Москве пройдет турнир по ментальной математике среди школьников

    В Москве пройдет турнир по ментальной математике среди школьников

    В Москве пройдет турнир по ментальной математике среди школьников

      Список лучших знатоков арифметики среди российских школьников обновили в Москве. 500 победителей региональных турниров съехались в столицу, чтобы выявить сильнейших в ментальной математике.

      Ментальная математика — это вычисления в уме, без ручки, без бумаги, без калькуляторов. Говоря спортивной терминологией, здесь есть масс-старт, когда за 8 минут надо решить 200 примеров — в нем участвуют все; плей-офф — игра на выбывание, когда участник выбывает, если допустил одну ошибку. В этих соревнованиях школьники в уме делают невероятные вычисления — например, возводят в квадрат двузначные и трехзначные числа.

      В студию НТВ пришел победитель в своей возрастной категории Максим Сумчинский — он взял золото в номинации «визуальный счет». Он дал интервью и продемонстрировал свой арифметический талант.

      Подробности — в видеоматериале.

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