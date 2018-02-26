Памфилову удивила неявка кандидатов на предвыборные дебаты

На первые дебаты на радио из четверых кандидатов в президенты лично явился только один.

Глава ЦИК Элла Памфилова посоветовала кандидатам в президенты брать пример с Владимира Жириновского, так как на первые дебаты из всех участников предвыборной гонки он пришел один: вместо остальных кандидатов — Павла Грудинина, Бориса Титова и Ксении Собчак — пришли их доверенные лица.



Элла Памфилова, глава ЦИК: «Некоторые вообще забросали нас жалобами и расстраивались, что недостаточно эфиров. Сейчас такая возможность появилась. Если сам кандидат является и видит, что других его конкурентов нет, это само по себе не очень хорошо».



Сами кандидаты в президенты сейчас ведут предвыборную агитацию. Борис Титов этот день провел в Хабаровске. Лидер «Партии роста» побывал в индустриальном парке «Авангард» и встретился с бизнесменами Дальнего Востока. По его мнению, местные предприниматели активно привлекают в регион инвестиции, и такая тактика должна быть реализована по всей стране.



Григорий Явлинский сегодня приехал в Пермь и первым делом отправился на небольшую местную кондитерскую фабрику. Беседуя с сотрудниками, политик поинтересовался их зарплатами и стоимостью услуг ЖКХ. Зашла речь также о роли малого бизнеса в экономике страны. Явлинский заявил, что малый бизнес должен стать основой российской экономики.



Сергей Бабурин представил в Москве свой молодежный избирательный штаб. Его активисты, рассчитывает кандидат, смогут самостоятельно вести предвыборную агитацию. Бабурин считает важным давать молодежи больше свободы в общественной деятельности.



Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Сергей Когогин сегодня прилетел в Барнаул. Главным пунктом программы значилось посещение Алтайского технического университета. Гендиректор КамАЗа, взявший отпуск на время предвыборной кампании, побывал в университетских лабораториях и пообщался со студентами и преподавателями.