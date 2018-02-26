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    Минтруд планирует увеличить пособие по безработице в РФ. безработица, законодательство, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинтруд планирует увеличить пособие по безработице в РФ

    Минтруд планирует увеличить пособие по безработице в РФ

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    Минтруд планирует увеличить пособие по безработице в РФ

    Минтруд планирует увеличить пособие по безработице в РФ

      Минтруд объявил о намерении увеличить пособия по безработице. Новые поправки в закон «О занятости населения» позволят упростить условия выплат и повысить их размер.

      Сейчас минимальное пособие по безработице составляет 850 рублей, а максимальное — 4900 рублей.

      Ведомство рассчитывает также упростить условия признания гражданина безработным. Ранее о необходимости таких изменений говорила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, уровень пособия по безработице низкий, прожить на него нельзя, и люди попросту не видят смысла регистрироваться в службе занятости.

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