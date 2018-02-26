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    Ученым Пулковской обсерватории устроили трудовой шантаж. астрономия, наука и открытия, работа, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУченым Пулковской обсерватории устроили трудовой шантаж

    Ученым Пулковской обсерватории устроили трудовой шантаж

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    Ученым Пулковской обсерватории устроили трудовой шантаж

    Ученым Пулковской обсерватории устроили трудовой шантаж

      Сотрудникам Пулковской обсерватории предложили перейти на неполную ставку. Ученые называют инициативу руководства шантажом их трудовых прав и опасаются, что это может привести к закрытию учреждения.

      Тем, кто согласится оформить четверть или даже 10 процентов ставки, обещают 4-часовой рабочий график в неделю и сохранение прежнего дохода, а отказавшимся — проверки на рабочих местах с 8 утра до 5 вечера. Сейчас ученые получают в среднем около 20 тысяч рублей.

      Наталья Ефимова, научный сотрудник лаборатории фотометрии звезд и галактик Главной астрономической обсерватории: «Тогда у меня оклад будет 2–5 тыс. рублей. Что добавит директор, неизвестно. Они могут быть прописаны в трудовом договоре. Но, например, директор говорит: у меня нет возможности вам платить».

      Попытка договориться с директором не удалась. Хотя ученые напоминали, что иногда работают ночью, выполняя свои непосредственные обязанности — наблюдения. А также о том, что Пулковская обсерватория лидирует по последним рейтингам по количеству публикаций. Деятельность астрономов окажется под угрозой, если их загонят в рамки формализма и лишат и без того небольшой, но стабильной зарплаты.

      Кроме того, сегодня утром ученые сообщили, что директор обсерватории согласовал строительство 3-й и 4-й очереди жилого комплекса «Планетоград». Он возводится в защитно-парковой зоне научного центра. А разрешение на возведение первой очереди было признано судом незаконным.

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