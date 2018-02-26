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    Медведев и Кадыров сделали совместное селфи

    2 комментария
    • Фото: Kadyrov_95 / web.telegram.org
    Медведев и Кадыров сделали совместное селфи

    Медведев и Кадыров сделали совместное селфи

    Медведев и Кадыров сделали совместное селфи
  • Фото: Kadyrov_95 / web.telegram.org

    • Глава Чечни Рамзан Кадыров и премьер-министр России Дмитрий Медведев сделали совместное селфи.

    Фотографию с главой правительства Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram, сопроводив снимок комментарием.

    Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я держал телефон, а Дмитрий Анатольевич нажал на кнопку. Селфи из Грозного. Председатель правительства заявил о поддержке при решении стоящих задач перед республикой и похвалил темпы развития Чечни».

    Ранее сегодня Медведев прибыл в Грозный, где вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг», где выращиваются огурцы и помидоры. Директор предприятия рассказал политикам о технологии выращивания овощей. Медведев потом поделился впечатлениями — сказал, что помидоры вкусные и настоящие.

    Во время следующего своего визита в Чечню глава правительства надеется ознакомиться с работой нового горнолыжного курорта республики.

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