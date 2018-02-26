Медведев и Кадыров сделали совместное селфи

Глава Чечни Рамзан Кадыров и
премьер-министр России Дмитрий Медведев сделали совместное селфи.
Фотографию с главой правительства Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram, сопроводив снимок комментарием.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я держал телефон, а Дмитрий Анатольевич нажал на кнопку. Селфи из Грозного. Председатель правительства заявил о поддержке при решении стоящих задач перед республикой и похвалил темпы развития Чечни».
Ранее сегодня Медведев прибыл в Грозный, где вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг», где выращиваются огурцы и помидоры. Директор предприятия рассказал политикам о технологии выращивания овощей. Медведев потом поделился впечатлениями — сказал, что помидоры вкусные и настоящие.
Во время следующего своего визита в Чечню глава правительства надеется ознакомиться с работой нового горнолыжного курорта республики.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я держал телефон, а Дмитрий Анатольевич нажал на кнопку. Селфи из Грозного. Председатель правительства заявил о поддержке при решении стоящих задач перед республикой и похвалил темпы развития Чечни».
Ранее сегодня Медведев прибыл в Грозный, где вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг», где выращиваются огурцы и помидоры. Директор предприятия рассказал политикам о технологии выращивания овощей. Медведев потом поделился впечатлениями — сказал, что помидоры вкусные и настоящие.
Во время следующего своего визита в Чечню глава правительства надеется ознакомиться с работой нового горнолыжного курорта республики.
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