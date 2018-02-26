Настя Рыбка рассказала о заведенных «по договоренности» троих детях

Поклонница «свободной любви» и организатор
секс-тренингов Настя Рыбка рассказала, какое участие принимает в воспитании своих детей.
Участница и организатор скандальных секс-тренингов Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала в интервью «Комсомольской правде» о своих детях и о способах их воспитания. Интервью было опубликовано в понедельник, когда ее и ее «учителя» Александра Кириллова (Алекса Лесли) уже задержала полиция Таиланда.
По словам Вашукевич, у нее есть трое детей от разных отцов, но ни один из них не живет с ней. Двое детей живут в Белоруссии, один в Америке. Вашукевич заявила, что воспитывать их ей не интересно, и ее общение с ними ограничивается телефонными звонками.
Анастасия Вашукевич: «Иногда со старшими созваниваемся, но не более того. Их интересует только то, чтобы игрушка была дороже, чем у сверстников. Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся».
Вашукевич добавила, что для нее важнее реализация в том деле, которым она занимается: в обучении людей «свободной любви».
Анастасия Вашукевич: «У меня в месяц по 60 учеников, в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. И ставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу была договоренность, странно. Гораздо важнее и существеннее то, что я делаю с уже взрослыми людьми».
По словам Вашукевич, «есть люди, которые созданы для воспитания детей, а есть те, кто работает для более высокой миссии».
Напомним, в настоящее время скандальные видеоблогеры Вашукевич и Кириллов находятся под стражей в полиции курортной Паттайи. Их подозревают в нелегальной работе на территории Таиланда. Они планировали провести на таиландском острове Лан серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось более 40 человек. Каждый из них заплатил по 600 долларов. На одну из лекций накануне нагрянули полицейские, задержав 10 организаторов секс-тренинга.
Сами задержанные отрицают, что брали за занятия деньги, и пытаются добиться освобождения под залог.
По словам Вашукевич, у нее есть трое детей от разных отцов, но ни один из них не живет с ней. Двое детей живут в Белоруссии, один в Америке. Вашукевич заявила, что воспитывать их ей не интересно, и ее общение с ними ограничивается телефонными звонками.
Анастасия Вашукевич: «Иногда со старшими созваниваемся, но не более того. Их интересует только то, чтобы игрушка была дороже, чем у сверстников. Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся».
Вашукевич добавила, что для нее важнее реализация в том деле, которым она занимается: в обучении людей «свободной любви».
Анастасия Вашукевич: «У меня в месяц по 60 учеников, в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. И ставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу была договоренность, странно. Гораздо важнее и существеннее то, что я делаю с уже взрослыми людьми».
По словам Вашукевич, «есть люди, которые созданы для воспитания детей, а есть те, кто работает для более высокой миссии».
Напомним, в настоящее время скандальные видеоблогеры Вашукевич и Кириллов находятся под стражей в полиции курортной Паттайи. Их подозревают в нелегальной работе на территории Таиланда. Они планировали провести на таиландском острове Лан серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось более 40 человек. Каждый из них заплатил по 600 долларов. На одну из лекций накануне нагрянули полицейские, задержав 10 организаторов секс-тренинга.
Сами задержанные отрицают, что брали за занятия деньги, и пытаются добиться освобождения под залог.
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