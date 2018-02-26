Дезертир пришел к следователям спустя 25 лет после побега из армии

Военные следователи через родственников уговорили явиться с повинной солдата, который сбежал со службы и прятался от наказания 25 лет.
Скрывавшийся с 1992 года от правоохранительных органов Сергей Трофимов явился с повинной в полицию, сообщает Главное военное следственное управление СКР.
Следователи отметили, что им удалось договориться с родственниками дезертира, а те, в свою очередь, смогли убедить Трофимова.
В ГВСУ также добавили, что в 2017 году им удалось снизить на 6,3% количество военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы в России карается наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Следователи отметили, что им удалось договориться с родственниками дезертира, а те, в свою очередь, смогли убедить Трофимова.
В ГВСУ также добавили, что в 2017 году им удалось снизить на 6,3% количество военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы в России карается наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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