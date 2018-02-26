В Северную столицу приходят сибирские морозы

В ближайшие дни температура воздуха в Петербурге и окрестностях опустится до минус 24, а местами и до минус 28 градусов. Снегопады же будут продолжаться до середины марта.

В Петербурге зима отступать не намерена. В последние дни февраля она подготовила холодный залп. Ближайшие двое суток будут самыми морозными за этот сезон. Температура воздуха ночью в городе опустится до минус 24 градусов. Днем будет 14–15 мороза. В пригородах — до минус 28 градусов.



Свежий прогноз погоды главный синоптик Петербурга озвучил лично ответственным за уборку города от снега. Чиновники подсчитали, что за зимний сезон в Северной столице выпало больше полутора метров осадков. За качеством уборки пристально следила прокуратура. Но по-прежнему есть отстающие районы. К ним относятся Центральный и Адмиралтейский.



Меньше всего нареканий в Ломоносове. Всего за это время дорожные службы вывезли с улиц Петербурга 1 млн 900 тысяч кубических метров снега. И это еще не предел. В ближайшие дни снегопады не прекратятся.



Тем временем представитель жилищного комитета отчитался, что практически все крыши очищены от сосулек. А представитель ГИБДД в свою очередь сообщил: для того, чтобы отчистить улицы от снега, приходится задействовать эвакуаторы. Всего за одну неделю таким образом пришлось передвинуть почти 8 тысяч машин.