Алекс Лесли и Настя Рыбка рвутся на свободу из таиландской тюрьмы

Секс-инструктор Александр Кириллов (Алекс Лесли), его ученица Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и еще восемь человек, задержанные в Таиланде во время нелегального «секс-тренинга», пытаются освободиться под денежный залог
Задержанные поклонники свободной любви попросили о возможности временного освобождения под денежный залог до суда, вопрос пока рассматривается, рассказал РИА Новости источник в полиции Паттайи.
О задержании скандальных видеоблогеров Алекса Лесли и Насти Рыбки в курортной Паттайе стало известно в понедельник утром. Они планировали провести на таиландском острове Лан серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось более 40 человек. Каждый из них заплатил по 600 долларов. На одну из лекций накануне нагрянули полицейские, задержав 10 человек — организаторов секс-тренинга. Их обвиняют в нелегальной работе на территории Таиланда. Теперь Лесли и его помощникам грозит серьезное наказание: лишение свободы на два года и штраф, а затем депортация с занесением имен в черный список.
Таиландские законы допускают освобождение под денежный залог на время полицейского дознания, а затем на время следствия, до суда. По мнению источника, следствие может продлиться до двух или более месяцев.
О задержании скандальных видеоблогеров Алекса Лесли и Насти Рыбки в курортной Паттайе стало известно в понедельник утром. Они планировали провести на таиландском острове Лан серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось более 40 человек. Каждый из них заплатил по 600 долларов. На одну из лекций накануне нагрянули полицейские, задержав 10 человек — организаторов секс-тренинга. Их обвиняют в нелегальной работе на территории Таиланда. Теперь Лесли и его помощникам грозит серьезное наказание: лишение свободы на два года и штраф, а затем депортация с занесением имен в черный список.
Таиландские законы допускают освобождение под денежный залог на время полицейского дознания, а затем на время следствия, до суда. По мнению источника, следствие может продлиться до двух или более месяцев.
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