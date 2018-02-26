Россельхознадзор отложил вступление в силу запрета на импорт белорусского молока

Запрет на поставки белорусского молока в Россию вступит в силу в начале марта, сообщили в Россельхознадзоре.
Ограничения на поставки молока и молочных продуктов из Белоруссии вступят в силу 6 марта в 18:00, а не 26 февраля. Такое решение было принято по результатам встречи представителей Россельхознадзора белорусскими коллегами, сообщает в понедельник агентство RNS со ссылкой на заявление ведомства.
Напомним, на прошлой неделе Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт молока, всех видов сливок, а также молочной сыворотки и концентрата сывороточного и молочного белка. Запрет не касается молока в потребительской упаковке.
Из заявления Россельхознадзора: «Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18:00 6 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь».
Россельхознадзор не раз предъявлял белорусским производителям претензии в связи с качеством молока и молочных продуктов. Так, надзорное ведомство подозревало белорусские фирмы в фальсификации сухого молока. До сих пор запрет действовал только в отношении нескольких производителей.
Напомним, на прошлой неделе Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт молока, всех видов сливок, а также молочной сыворотки и концентрата сывороточного и молочного белка. Запрет не касается молока в потребительской упаковке.
Из заявления Россельхознадзора: «Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18:00 6 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь».
Россельхознадзор не раз предъявлял белорусским производителям претензии в связи с качеством молока и молочных продуктов. Так, надзорное ведомство подозревало белорусские фирмы в фальсификации сухого молока. До сих пор запрет действовал только в отношении нескольких производителей.
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