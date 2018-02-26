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    Россельхознадзор отложил вступление в силу запрета на импорт белорусского молока

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    Россельхознадзор отложил вступление в силу запрета на импорт белорусского молока

    Россельхознадзор отложил вступление в силу запрета на импорт белорусского молока

    Запрет на поставки белорусского молока в Россию вступит в силу в начале марта, сообщили в Россельхознадзоре.

    Ограничения на поставки молока и молочных продуктов из Белоруссии вступят в силу 6 марта в 18:00, а не 26 февраля. Такое решение было принято по результатам встречи представителей Россельхознадзора белорусскими коллегами, сообщает в понедельник агентство RNS со ссылкой на заявление ведомства.

    смотретьРоссия запретила импорт молока из Белоруссии
    Россия запретила импорт молока из Белоруссии
    Напомним, на прошлой неделе Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт молока, всех видов сливок, а также молочной сыворотки и концентрата сывороточного и молочного белка. Запрет не касается молока в потребительской упаковке.

    Из заявления Россельхознадзора: «Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18:00 6 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь».

    Россельхознадзор не раз предъявлял белорусским производителям претензии в связи с качеством молока и молочных продуктов. Так, надзорное ведомство подозревало белорусские фирмы в фальсификации сухого молока. До сих пор запрет действовал только в отношении нескольких производителей.


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