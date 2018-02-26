Большой театр кукол в Петербурге воплотил на сцене выдающуюся книгу для детей

Спектакль по книге Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» не оставляет равнодушным ни взрослых, ни детей. Трогательная итальянская история получилась невероятно эмоциональной.
В Большом Санкт-Петербургском театре кукол состоялась премьера, которую с одинаковым восторгом встретили и маленькие, и взрослые. Двухчасовая история трех поколений семьи итальянского мальчика обрушивает на аудиторию настоящий водопад ярких и пронзительных переживаний.
Спектакль по книге Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» вырос из эскизной работы лаборатории молодых режиссеров. Автор постановки Иван Пачин уверен, что предельно искренняя интонация — единственно возможная, когда речь идет о мире ребенка.
Тем более что литературное произведение, ставшее основой инсценировки, официально включена в список выдающихся книг для детей «Белые вороны». Рейтинг составляет Международная мюнхенская юношеская библиотека.
По отзывам первых зрителей, «Мой дедушка был вишней» необычный, а в некотором смысле даже рискованный спектакль. Так как его создатели сумели поговорить с детьми на сложные темы: что значит умереть, как жить по-настоящему и что же такое действительно родная душа.
Спектакль по книге Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» вырос из эскизной работы лаборатории молодых режиссеров. Автор постановки Иван Пачин уверен, что предельно искренняя интонация — единственно возможная, когда речь идет о мире ребенка.
Тем более что литературное произведение, ставшее основой инсценировки, официально включена в список выдающихся книг для детей «Белые вороны». Рейтинг составляет Международная мюнхенская юношеская библиотека.
По отзывам первых зрителей, «Мой дедушка был вишней» необычный, а в некотором смысле даже рискованный спектакль. Так как его создатели сумели поговорить с детьми на сложные темы: что значит умереть, как жить по-настоящему и что же такое действительно родная душа.
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