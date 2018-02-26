Большой театр кукол в Петербурге воплотил на сцене выдающуюся книгу для детей

Спектакль по книге Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» не оставляет равнодушным ни взрослых, ни детей. Трогательная итальянская история получилась невероятно эмоциональной.

В Большом Санкт-Петербургском театре кукол состоялась премьера, которую с одинаковым восторгом встретили и маленькие, и взрослые. Двухчасовая история трех поколений семьи итальянского мальчика обрушивает на аудиторию настоящий водопад ярких и пронзительных переживаний.



Спектакль по книге Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» вырос из эскизной работы лаборатории молодых режиссеров. Автор постановки Иван Пачин уверен, что предельно искренняя интонация — единственно возможная, когда речь идет о мире ребенка.



Тем более что литературное произведение, ставшее основой инсценировки, официально включена в список выдающихся книг для детей «Белые вороны». Рейтинг составляет Международная мюнхенская юношеская библиотека.



По отзывам первых зрителей, «Мой дедушка был вишней» необычный, а в некотором смысле даже рискованный спектакль. Так как его создатели сумели поговорить с детьми на сложные темы: что значит умереть, как жить по-настоящему и что же такое действительно родная душа.