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    Большой театр кукол в Петербурге воплотил на сцене выдающуюся книгу для детей. Санкт-Петербург, дети и подростки, литература, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБольшой театр кукол в Петербурге воплотил на сцене выдающуюся книгу для детей

    Большой театр кукол в Петербурге воплотил на сцене выдающуюся книгу для детей

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    Большой театр кукол в Петербурге воплотил на сцене выдающуюся книгу для детей

    Большой театр кукол в Петербурге воплотил на сцене выдающуюся книгу для детей

      Спектакль по книге Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» не оставляет равнодушным ни взрослых, ни детей. Трогательная итальянская история получилась невероятно эмоциональной.

      В Большом Санкт-Петербургском театре кукол состоялась премьера, которую с одинаковым восторгом встретили и маленькие, и взрослые. Двухчасовая история трех поколений семьи итальянского мальчика обрушивает на аудиторию настоящий водопад ярких и пронзительных переживаний.

      Спектакль по книге Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» вырос из эскизной работы лаборатории молодых режиссеров. Автор постановки Иван Пачин уверен, что предельно искренняя интонация — единственно возможная, когда речь идет о мире ребенка.

      Тем более что литературное произведение, ставшее основой инсценировки, официально включена в список выдающихся книг для детей «Белые вороны». Рейтинг составляет Международная мюнхенская юношеская библиотека.

      По отзывам первых зрителей, «Мой дедушка был вишней» необычный, а в некотором смысле даже рискованный спектакль. Так как его создатели сумели поговорить с детьми на сложные темы: что значит умереть, как жить по-настоящему и что же такое действительно родная душа.

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