В Госдуме предложили лишить работы «непатриотичных» актеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал министра культуры России Владимира Мединского не задействовать в фильмах с госфинансированием актеров с антироссийскими взглядами.
По мнению депутата Сухарева, те актеры, которые высказывают негативные мысли о России, не имеют права сниматься в кинолентах на деньги налогоплательщиков. Депутат сообщил RT, что подготовил запрос на имя Владимира Мединского, в котором попросит министра культуры России не задействовать в фильмах актеров с антироссийскими взглядами.
Инициатива депутата заключается в создании неких рекомендаций для режиссеров от Минкульта. Правда, Сухарев не уточнил, по каким параметрам чиновникам предлагается оценивать степень патриотичности артистов.
Иван Сухарев, депутат Госдумы: «Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует».
Напомним, общественный резонанс вызвало вышедшее на этой неделе интервью с Серебряковым, в котором он утверждает, что национальной идеей России были и остаются «сила, наглость и хамство».
Ряд деятелей культуры жестко раскритиковали актера. Например, режиссер Владимир Бортко усомнился в умственных способностях Серебрякова, Эдита Пьеха посоветовала Серебрякову подлечиться, Карен Шахназаров припомнил ему эмиграцию в Канаду. Андрей Кончаловский обронил любимую мысль о сплоченности русского народа. А Юрий Лоза заявил, что Серебряков просто «отыграл роль правдорубца».
Нашлись и защитники Алексея Серебрякова. Продюсер фильма «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» Фёдор Попов, например, отметил, что резкие слова говорят об искреннем беспокойстве за страну. Попов добавил, что считает Серебрякова честным и искренним человеком. Журналист Юрий Дудь, автор скандального интервью, в ходе разговора также назвал актера сложным и глубоко рефлексирующим человеком.
Инициатива депутата заключается в создании неких рекомендаций для режиссеров от Минкульта. Правда, Сухарев не уточнил, по каким параметрам чиновникам предлагается оценивать степень патриотичности артистов.
Иван Сухарев, депутат Госдумы: «Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует».
Напомним, общественный резонанс вызвало вышедшее на этой неделе интервью с Серебряковым, в котором он утверждает, что национальной идеей России были и остаются «сила, наглость и хамство».
Ряд деятелей культуры жестко раскритиковали актера. Например, режиссер Владимир Бортко усомнился в умственных способностях Серебрякова, Эдита Пьеха посоветовала Серебрякову подлечиться, Карен Шахназаров припомнил ему эмиграцию в Канаду. Андрей Кончаловский обронил любимую мысль о сплоченности русского народа. А Юрий Лоза заявил, что Серебряков просто «отыграл роль правдорубца».
Нашлись и защитники Алексея Серебрякова. Продюсер фильма «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» Фёдор Попов, например, отметил, что резкие слова говорят об искреннем беспокойстве за страну. Попов добавил, что считает Серебрякова честным и искренним человеком. Журналист Юрий Дудь, автор скандального интервью, в ходе разговора также назвал актера сложным и глубоко рефлексирующим человеком.
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