В Петербурге учат макияжу на ощупь

В городе на Неве открылись уникальные курсы для незрячих женщин.

Организаторы предложили особенным девушкам научиться делать себе макияж. Парадоксальное, казалось бы, предложение тут же нашло отклик у представительниц прекрасного пола. Несмотря на то, что они никогда не видели себя в зеркале, желание быть красивой победило рациональные доводы скептиков.



Прежде чем нанести макияж, сначала нужно изучить свое лицо на ощупь, в мельчайших деталях. По-другому не получится накрасить губы и не выйти за контур. Не выйдет и в том случае, если не нарушить общепринятые правила. Например, помаду и тени здесь наносят от центра к уголкам.



На занятиях стараются пользоваться красками светлых нюдовых тонов. С румянами же лучше экспериментировать. Понять, как сделать правильнее, девушкам помогает волонтер Юля. Она подсказывает и направление движения рук, и где подправить макияж. Алиса говорит: несмотря на то, что занятий было немного, она стала гораздо увереннее и уже чувствует себя красивее.



Алиса: «Если вы хотите выглядеть красиво, если вы хотите ощущать себя лучше, нужно много тренироваться. Я только начала этим заниматься. Пока мне сложно. Я буду стараться, буду искать для себя возможности, как можно наносить макияж».



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова убедилась, насколько сложен макияж на ощупь.