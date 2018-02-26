В Петербурге учат макияжу на ощупь

В городе на Неве открылись уникальные курсы для незрячих женщин.
Организаторы предложили особенным девушкам научиться делать себе макияж. Парадоксальное, казалось бы, предложение тут же нашло отклик у представительниц прекрасного пола. Несмотря на то, что они никогда не видели себя в зеркале, желание быть красивой победило рациональные доводы скептиков.
Прежде чем нанести макияж, сначала нужно изучить свое лицо на ощупь, в мельчайших деталях. По-другому не получится накрасить губы и не выйти за контур. Не выйдет и в том случае, если не нарушить общепринятые правила. Например, помаду и тени здесь наносят от центра к уголкам.
На занятиях стараются пользоваться красками светлых нюдовых тонов. С румянами же лучше экспериментировать. Понять, как сделать правильнее, девушкам помогает волонтер Юля. Она подсказывает и направление движения рук, и где подправить макияж. Алиса говорит: несмотря на то, что занятий было немного, она стала гораздо увереннее и уже чувствует себя красивее.
Алиса: «Если вы хотите выглядеть красиво, если вы хотите ощущать себя лучше, нужно много тренироваться. Я только начала этим заниматься. Пока мне сложно. Я буду стараться, буду искать для себя возможности, как можно наносить макияж».
Корреспондент НТВ Дарья Криволапова убедилась, насколько сложен макияж на ощупь.
Прежде чем нанести макияж, сначала нужно изучить свое лицо на ощупь, в мельчайших деталях. По-другому не получится накрасить губы и не выйти за контур. Не выйдет и в том случае, если не нарушить общепринятые правила. Например, помаду и тени здесь наносят от центра к уголкам.
На занятиях стараются пользоваться красками светлых нюдовых тонов. С румянами же лучше экспериментировать. Понять, как сделать правильнее, девушкам помогает волонтер Юля. Она подсказывает и направление движения рук, и где подправить макияж. Алиса говорит: несмотря на то, что занятий было немного, она стала гораздо увереннее и уже чувствует себя красивее.
Алиса: «Если вы хотите выглядеть красиво, если вы хотите ощущать себя лучше, нужно много тренироваться. Я только начала этим заниматься. Пока мне сложно. Я буду стараться, буду искать для себя возможности, как можно наносить макияж».
Корреспондент НТВ Дарья Криволапова убедилась, насколько сложен макияж на ощупь.
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