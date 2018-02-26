В Петербурге дирижер женился на совращенной ученице и избежал тюрьмы

В Северной столице история совращения девочки взрослым мужчиной закончилась свадьбой.
Бывший дирижер лицея искусств в Петербурге Юрий Бондаренко освобожден от уголовной ответственности за половую связь совсем юной особой, не достигшей 16-летнего возраста. 55-летний мужчина, совративший 15-летнюю ученицу, женился на ней и избежал тюрьмы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга (ОПС).
По данным СМИ, интимная близость между заслуженным артистом РФ Юрием Бондаренко и 15-летней девочкой случилась по взаимному согласию. Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчину виновным в совращении несовершеннолетней (статья «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста» УК РФ) и приговорил его к одному году лишения свободы, запретив заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет. В соответствии с примечанием к данной статье Бондаренко освобожден судом от наказания, так как официально зарегистрировал брак с соблазненной ученицей.
В лицее искусств РИА Новости заявили, что Бондаренко уже не числится его сотрудником. Источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что на момент начала процесса в мае прошлого года педагог работал дирижером в военном ансамбле песни и пляски войск Нацгвардии РФ. Однако руководитель пресс-службы Северо-Западного округа войск Национальной гвардии России Валерий Викторов утверждает, что Юрия Бондаренко нет среди сотрудников ансамбля.
По данным СМИ, интимная близость между заслуженным артистом РФ Юрием Бондаренко и 15-летней девочкой случилась по взаимному согласию. Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчину виновным в совращении несовершеннолетней (статья «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста» УК РФ) и приговорил его к одному году лишения свободы, запретив заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет. В соответствии с примечанием к данной статье Бондаренко освобожден судом от наказания, так как официально зарегистрировал брак с соблазненной ученицей.
В лицее искусств РИА Новости заявили, что Бондаренко уже не числится его сотрудником. Источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что на момент начала процесса в мае прошлого года педагог работал дирижером в военном ансамбле песни и пляски войск Нацгвардии РФ. Однако руководитель пресс-службы Северо-Западного округа войск Национальной гвардии России Валерий Викторов утверждает, что Юрия Бондаренко нет среди сотрудников ансамбля.
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