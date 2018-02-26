СМИ сообщили о стрельбе из пневматики в одной из школ Ярославля

Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ о стрельбе в ярославской школе.
По информации местных СМИ, стрельбу из пневматического пистолета открыл 15-летний подросток. Никто не пострадал, школьник попал в подошву ботинка одноклассника.
В пресс-службе УМВД по региону ТАСС уточнили, что ученик произвел выстрелы во дворе школы.
ГУ МВД по Ярославской области: «Подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, пневматический пистолет он принес из дома. С родителями подростка проведена профилактическая работа, пистолет изъят».
В СУ Следственного комитета России по Ярославской области сообщили, что начали проверку.
В пресс-службе УМВД по региону ТАСС уточнили, что ученик произвел выстрелы во дворе школы.
ГУ МВД по Ярославской области: «Подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, пневматический пистолет он принес из дома. С родителями подростка проведена профилактическая работа, пистолет изъят».
В СУ Следственного комитета России по Ярославской области сообщили, что начали проверку.
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