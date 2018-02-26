Звезда Болливуда утонула в ванне дубайского отеля

Дубайские СМИ раскрыли подробности смерти
54-летней звезды индийского кино Шридеви.
О смерти Шридеви стало известно накануне. Сообщалось, что актриса приехала в Дубай на вместе с мужем и дочерью на свадьбу племянника, после чего внезапно скончалась от сердечного приступа.
Сегодня издание Gulf News сообщает, что Шридеви потеряла сознание и утонула в ванне в номере отеля. При этом в крови женщины найдены следы алкоголя. Таковы данные судебно-медицинского отчета, обстоятельства гибели актрисы еще предстоит расследовать.
Шридеви — неоднократная номинантка и лауреатка кинонаград Индии. За свою карьеру она снялась более чем в 250 фильмах.
Сегодня издание Gulf News сообщает, что Шридеви потеряла сознание и утонула в ванне в номере отеля. При этом в крови женщины найдены следы алкоголя. Таковы данные судебно-медицинского отчета, обстоятельства гибели актрисы еще предстоит расследовать.
Шридеви — неоднократная номинантка и лауреатка кинонаград Индии. За свою карьеру она снялась более чем в 250 фильмах.
Комментарии