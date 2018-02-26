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    Звезда Болливуда утонула в ванне дубайского отеля

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    Звезда Болливуда утонула в ванне дубайского отеля

    Звезда Болливуда утонула в ванне дубайского отеля

    Дубайские СМИ раскрыли подробности смерти 54-летней звезды индийского кино Шридеви.

    О смерти Шридеви стало известно накануне. Сообщалось, что актриса приехала в Дубай на вместе с мужем и дочерью на свадьбу племянника, после чего внезапно скончалась от сердечного приступа.

    Сегодня издание Gulf News сообщает, что Шридеви потеряла сознание и утонула в ванне в номере отеля. При этом в крови женщины найдены следы алкоголя. Таковы данные судебно-медицинского отчета, обстоятельства гибели актрисы еще предстоит расследовать.

    Шридеви — неоднократная номинантка и лауреатка кинонаград Индии. За свою карьеру она снялась более чем в 250 фильмах.

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