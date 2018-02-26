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    Нигерийские власти признали массовое похищение девочек боевиками «Боко Харам». дети и подростки, Нигерия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНигерийские власти признали массовое похищение девочек боевиками «Боко Харам»

    Нигерийские власти признали массовое похищение девочек боевиками «Боко Харам»

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    Нигерийские власти признали массовое похищение девочек боевиками «Боко Харам»

    Нигерийские власти признали массовое похищение девочек боевиками «Боко Харам»

      Руководство Нигерии подтвердило массовое похищение детей на северо-востоке страны. Боевики из группировки «Боко Харам» захватили больше сотни девочек, младшим из которых всего 11 лет.

      Террористы напали на школу-интернат неделю назад. Сначала полиция отказывалась говорить о похищении. Признали его только после многочисленных обращений родителей, чьи дети не вернулись домой.

      Местные жители рассказывают, что деревня осталась без защиты, когда в январе оттуда ушли правительственные войска. Семьи пропавших школьниц боятся повторения трагедии в Чибоке.

      В 2014 году террористы захватили почти 300 школьниц. Нескольким удалось сбежать самостоятельно, еще около сотни спасли международные организации и власти, которые обменяли их на пленных террористов. Но большинство до сих пор не нашли. Власти предполагают, что девочки погибли или их продали в рабство.

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