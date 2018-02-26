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    Фигурант дела о поставке в Москву 389 кг аргентинского кокаина объявлен в розыск

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    Фигурант дела о поставке в Москву 389 кг аргентинского кокаина объявлен в розыск

    Фигурант дела о поставке в Москву 389 кг аргентинского кокаина объявлен в розыск

    Суд в Москве заочно арестовал и объявил в розыск четвертого фигуранта дела о поставке в Москву почти 400 кг кокаина.

    Тверской суд в Москве заочно арестовал Андрея Ковальчука, члена группировки, которая пыталась доставить в Москву дипломатической почтой почти 400 кг кокаина. Ковальчук объявлен в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

    Представитель Тверского суда Москвы: «Суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно арестовал Ковальчука. Также суд объявил его в международный розыск».

    Ковальчуку предъявлено обвинение по статье «Покушение на контрабанду наркотических средств».

    В начале февраля суд продлил арест еще троих фигурантов дела: Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Они были взяты под стражу еще в декабре прошлого года.

    смотретьСпецслужбы РФ и Аргентины помешали отправить в Москву 389 кг кокаина
    Спецслужбы РФ и Аргентины помешали отправить в Москву 389 кг кокаина
    Напомним, на прошлой неделе стало известно, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. О том, что в Буэнос-Айресе готовится к отправке крупная партия наркотиков, местным властям сообщили сотрудники российской дипмиссии и ФСБ. На территории посольской школы были найдены чемоданы с брикетами внутри. Спецслужбы обеих стран решили действовать осторожно и кокаин незаметно подменили на муку.

    Сумки с наркотиками дилеры планировали доставить в Россию дипломатической почтой, чтобы избежать проверок. Как только груз отослали, полиция Аргентины арестовала отправителей. В Москве были задержаны получатели.

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