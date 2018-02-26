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    Хоккеисты избили судью во время матча в Набережных Челнах: видео. драки и избиения, нападения, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХоккеисты избили судью во время матча в Набережных Челнах: видео

    Хоккеисты избили судью во время матча в Набережных Челнах: видео

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    Хоккеисты избили судью во время матча в Набережных Челнах: видео

    Хоккеисты избили судью во время матча в Набережных Челнах: видео

    Хоккеисты избили судью во время матча в Набережных Челнах: видео

      Инцидент произошел на льду Дворца спорта во время полуфинальной встречи любительских команд «Белые медведи» (Набережные Челны) и «Аммоний» (Менделеевск).

      Нападение на судью из Нижнекамска во время матча снял на видео один из болельщиков. Видно, как один из игроков команды «Белые медведи» догоняет судью и бьет его сначала клюшкой, потом доходит до рукоприкладства. Через секунду на судью набрасываются уже другие игроки.

      Драка началась после удаления одного из игроков за то, что тот якобы выставил клюшку за пределы скамейки. Представители «Белых медведей» заявили, что судья был субъективен и не замечал нарушения у игроков «Аммония». В соцсетях болельщики осудили поведение «белых медведей». По их мнению, действия судьи во время игры «не были критичными».

      Матч был остановлен. Победа присуждена команде «Аммоний». Главный судья соревнований Иван Фролов назвал произошедшее из ряда вон выходящим случаем, передает портал «БИЗНЕС Online».

      От других комментариев главный судья соревнований отказался, сославшись на то, что готовится официальное заявление по данному поводу. Также отмечалось, что ситуация будет рассмотрена в «НХЛ Набережных Челнов», сообщает «Татар-Информ».

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