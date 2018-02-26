В Омской области глухонемого до смерти забили мясорубкой из-за неверно понятого жеста

В Омской области глухонемой мужчина погиб в пьяной драке
из-за жеста, который расценили как оскорбление.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 36-летнего мужчины в селе Сергеевка Калачинского района. Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК, глухонемого мужчину до смерти избили из-за того, что его жест, обозначающий просьбу закурить, расценили как оскорбление.
Пресс-служба СУ СК по Омской области: «24 февраля 2018 года на улице между глухонемым потерпевшим и его соседом произошла ссора из-за того, что глухонемой жестом попросил закурить, но выпившему соседу показалось, что жест носил оскорбительный характер, из-за этого произошла драка… В это время 39-летняя сожительница соседа, в состоянии алкогольного опьянения заступаясь за своего мужчину, нанесла потерпевшему мясорубкой, с которой шла к родственникам, несколько ударов по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму, от которой потерпевший скончался в больнице».
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего по неосторожности». Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Сообщается, что у задержанной есть несовершеннолетний сын.
Пресс-служба СУ СК по Омской области: «24 февраля 2018 года на улице между глухонемым потерпевшим и его соседом произошла ссора из-за того, что глухонемой жестом попросил закурить, но выпившему соседу показалось, что жест носил оскорбительный характер, из-за этого произошла драка… В это время 39-летняя сожительница соседа, в состоянии алкогольного опьянения заступаясь за своего мужчину, нанесла потерпевшему мясорубкой, с которой шла к родственникам, несколько ударов по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму, от которой потерпевший скончался в больнице».
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего по неосторожности». Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Сообщается, что у задержанной есть несовершеннолетний сын.
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