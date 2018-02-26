Житель Пскова застрелил таксиста, угнал машину и замерз в лесу

Уголовное дело по факту убийства водителя такси возбуждено в Псковской области, по предварительным данным, нападавший тоже погиб, замерзнув в лесу.
Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Мужчина веселился в одном из баров Пскова, но потерял номерок от гардероба. Поссорившись с администрацией заведения, местный житель вызвал такси и поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами.
Везти мужчину с оружием обратно в клуб таксист отказался, за что был убит. После этого житель Пскова попытался угнать автомобиль, но привлек внимание полицейских.
Из сообщения СК РФ по Псковской области: «Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес».
Вскоре полицейские нашли автомобиль с убитым таксистом и с оружием в кювете на одной из объездных дорог. А в лесу — замерзшего насмерть убийцу.
По факту убийства водителя такси возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.
Везти мужчину с оружием обратно в клуб таксист отказался, за что был убит. После этого житель Пскова попытался угнать автомобиль, но привлек внимание полицейских.
Из сообщения СК РФ по Псковской области: «Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес».
Вскоре полицейские нашли автомобиль с убитым таксистом и с оружием в кювете на одной из объездных дорог. А в лесу — замерзшего насмерть убийцу.
По факту убийства водителя такси возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.
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