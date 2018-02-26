Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    Житель Пскова застрелил таксиста, угнал машину и замерз в лесу

    комментировать
    • Фото: vk.com
    Житель Пскова застрелил таксиста, угнал машину и замерз в лесу

    Житель Пскова застрелил таксиста, угнал машину и замерз в лесу

    Житель Пскова застрелил таксиста, угнал машину и замерз в лесу
  • Фото: vk.com

    • Уголовное дело по факту убийства водителя такси возбуждено в Псковской области, по предварительным данным, нападавший тоже погиб, замерзнув в лесу.

    Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Мужчина веселился в одном из баров Пскова, но потерял номерок от гардероба. Поссорившись с администрацией заведения, местный житель вызвал такси и поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами.

    Везти мужчину с оружием обратно в клуб таксист отказался, за что был убит. После этого житель Пскова попытался угнать автомобиль, но привлек внимание полицейских.

    Из сообщения СК РФ по Псковской области: «Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес».

    Вскоре полицейские нашли автомобиль с убитым таксистом и с оружием в кювете на одной из объездных дорог. А в лесу — замерзшего насмерть убийцу.

    По факту убийства водителя такси возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru