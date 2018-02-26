Журналист НТВ написал книгу о продуктах-целителях и продуктах-убийцах

В Москве готовится к выпуску книга ведущего НТВ Сергея Малозёмова «Еда живая и мертвая.
Продукты-целители и продукты-убийцы» по одноимённой программе. Уже скоро книга будет презентована широкой публике.
Сергей Малозёмов стал автором книги «Еда живая и мёртвая. Продукты-целители и продукты-убийцы», в которой подробно рассказывает о таких продуктах питания, как хлеб, мясо, соль, сахар и многих других. Все сочинение строится на исследованиях, проведенных в ходе съемок одноименной программы — «Еда живая и мёртвая». Книга состоит из 11 глав, в каждой из которых автор подробно рассказывает, так ли сегодня опасен хлеб, как о нем говорят, и как рождались хлебные «страшилки». За что мясо объявили врагом и может ли оно быть действительно полезным. Почему семга и форель, искусственно выращенные на многочисленных фермах, под завязку накачаны антибиотиками и химией. По каким причинам врачи не рекомендуют употреблять здоровым людям заменители сахара.
Кроме того, Сергей Малозёмов приводит интересные факты о продуктах, которые помогают заново познакомиться с ними и раскрыть их не слишком известные полезные свойства. Например, что свекла может выступать в качестве совершенно легального допинга для легкоатлетов, редиска опасна для тех, у кого гастрит или язвенная болезнь, а большинство людей на планете вообще не могут употреблять молоко, и только 30% взрослых людей могут пить его без последствий. В этом произведении, как и в предыдущем, автор отказался от страшилок в пользу научных фактов. В скором времени «Еда живая и мертвая. Продукты-целители и продукты-убийцы» выйдет в свет.
Сергей Малозёмов: «Встречаясь с читателями своей первой книги, я понял, что им хочется больше информации, не только о принципах здорового питания, но и о конкретных продуктах и посвященных им исследованиях. Так что главы про овощи с фруктами, молоко, хлеб, мясо, каши, грибы и так далее содержат много интересного и полезного — причем и такого, что не вошло в выпуски программы „Еда живая и мертвая“».
Напомним, что в предыдущей своей книге «Еда живая и мертвая: 5 принципов здорового питания» автор подробно писал о принципах правильного построения ежедневного рациона.
«Еда живая и мертвая» — научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с медицинским образованием, посвящён еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии день за днем дают нам все больше вариантов. Как в этом всем разобраться? В поисках интересных исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.
Кроме того, Сергей Малозёмов приводит интересные факты о продуктах, которые помогают заново познакомиться с ними и раскрыть их не слишком известные полезные свойства. Например, что свекла может выступать в качестве совершенно легального допинга для легкоатлетов, редиска опасна для тех, у кого гастрит или язвенная болезнь, а большинство людей на планете вообще не могут употреблять молоко, и только 30% взрослых людей могут пить его без последствий. В этом произведении, как и в предыдущем, автор отказался от страшилок в пользу научных фактов. В скором времени «Еда живая и мертвая. Продукты-целители и продукты-убийцы» выйдет в свет.
Сергей Малозёмов: «Встречаясь с читателями своей первой книги, я понял, что им хочется больше информации, не только о принципах здорового питания, но и о конкретных продуктах и посвященных им исследованиях. Так что главы про овощи с фруктами, молоко, хлеб, мясо, каши, грибы и так далее содержат много интересного и полезного — причем и такого, что не вошло в выпуски программы „Еда живая и мертвая“».
Напомним, что в предыдущей своей книге «Еда живая и мертвая: 5 принципов здорового питания» автор подробно писал о принципах правильного построения ежедневного рациона.
«Еда живая и мертвая» — научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с медицинским образованием, посвящён еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии день за днем дают нам все больше вариантов. Как в этом всем разобраться? В поисках интересных исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.
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