Фигуранты дела о поставке в Москву аргентинского кокаина находятся под арестом

Стали известны новые детали истории о предотвращенной попытке доставить в Москву крупную партию кокаина из Аргентины. Оказывается, трое фигурантов «кокаинового дела» сидят в России под арестом.
Как сообщила «Интерфаксу» и. о. пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светлана Максимова, Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов были взяты под стражу еще в декабре прошлого года, а 8 февраля их арест был продлен до середины апреля.
Также в Тверском суде уточнили, что срок предварительного следствия по уголовному делу в настоящее время продлен до 15 апреля. Всем троим фигурантам предъявлено обвинение по статьям «Покушение на контрабанду наркотических средств» и «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств».
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. О том, что в Буэнос-Айресе готовится к отправке крупная партия наркотиков, местным властям сообщили сотрудники российской дипмиссии и ФСБ. На территории посольской школы были найдены чемоданы с брикетами внутри. Спецслужбы обеих стран решили действовать осторожно и кокаин незаметно подменили на муку.
Сумки с наркотиками дилеры планировали доставить в Россию дипломатической почтой, чтобы избежать проверок. Как только груз отослали, полиция Аргентины арестовала отправителей. В Москве были задержаны получатели.
Также в Тверском суде уточнили, что срок предварительного следствия по уголовному делу в настоящее время продлен до 15 апреля. Всем троим фигурантам предъявлено обвинение по статьям «Покушение на контрабанду наркотических средств» и «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств».
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. О том, что в Буэнос-Айресе готовится к отправке крупная партия наркотиков, местным властям сообщили сотрудники российской дипмиссии и ФСБ. На территории посольской школы были найдены чемоданы с брикетами внутри. Спецслужбы обеих стран решили действовать осторожно и кокаин незаметно подменили на муку.
Сумки с наркотиками дилеры планировали доставить в Россию дипломатической почтой, чтобы избежать проверок. Как только груз отослали, полиция Аргентины арестовала отправителей. В Москве были задержаны получатели.
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