В Москве арестовали «профессиональную соседку», выживавшую людей из квартир

В Москве сегодня взяли под стражу так называемых «профессиональных соседей». Многодетная мать Виктория Епифанцева заселялась с пятью детьми в квартиры и оказывала давление на совладельцев, вынуждая их выкупить ее долю или продать свою.
В изоляторе Епифанцева рассказывает, что у нее пятеро детей, которых она растит в одиночку, спокойно и вполне доброжелательно отвечает на вопросы оперативников. Однако в домашней обстановке она угрожала своим соседям и даже била их.
Кирилл Новиков и его жена считались владельцами четырехкомнатной квартиры в Москве. Однако после развода экс-супруга продала свою долю некой Лилии Бернарт, которая поселила здесь Епифанцеву и ее детей. Кирилл Новиков говорит, что соседка отравила жизнь и ему, и его новой супруге, и 20-летней падчерице. По его словам, Епифанцева и ее сыновья их даже избивали.
Юридически Епифанцевой принадлежит половина четырехкомнатой квартиры. Но полиции только предстоит выяснить, законным ли путем была получена доля. По словам полицейских, Епифанцева играла роль так называемой «профессиональной соседки»: добивалась того, чтобы совладельцы квартиры либо выкупили у нее долю по завышенной цене, либо за бесценок продали ей свою. Помогали ей в этом другие предполагаемые участники преступной группы. Чтобы условия жизни Новиковым казались совершенно невыносимыми, в гости к многодетной матери на неделю-другую не раз приезжал некий мужчина, который представлялся родственником из Самары.
Полицейские провели проверку и возбудили дело по статье «Принуждение к совершению сделки». Оперативники уже арестовали четверых подозреваемых, в том числе саму Епифанцеву, и теперь выясняют, могут ли они быть причастны к другим незаконным операциям с недвижимостью.
Двое детей Епифанцевой сейчас находятся у родственников, трое — в центре социальной помощи. Не исключено, что подозреваемую лишат родительских прав.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
Кирилл Новиков и его жена считались владельцами четырехкомнатной квартиры в Москве. Однако после развода экс-супруга продала свою долю некой Лилии Бернарт, которая поселила здесь Епифанцеву и ее детей. Кирилл Новиков говорит, что соседка отравила жизнь и ему, и его новой супруге, и 20-летней падчерице. По его словам, Епифанцева и ее сыновья их даже избивали.
Юридически Епифанцевой принадлежит половина четырехкомнатой квартиры. Но полиции только предстоит выяснить, законным ли путем была получена доля. По словам полицейских, Епифанцева играла роль так называемой «профессиональной соседки»: добивалась того, чтобы совладельцы квартиры либо выкупили у нее долю по завышенной цене, либо за бесценок продали ей свою. Помогали ей в этом другие предполагаемые участники преступной группы. Чтобы условия жизни Новиковым казались совершенно невыносимыми, в гости к многодетной матери на неделю-другую не раз приезжал некий мужчина, который представлялся родственником из Самары.
Полицейские провели проверку и возбудили дело по статье «Принуждение к совершению сделки». Оперативники уже арестовали четверых подозреваемых, в том числе саму Епифанцеву, и теперь выясняют, могут ли они быть причастны к другим незаконным операциям с недвижимостью.
Двое детей Епифанцевой сейчас находятся у родственников, трое — в центре социальной помощи. Не исключено, что подозреваемую лишат родительских прав.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
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