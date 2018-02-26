Пенсионер-экстремал делится секретами путешествий без денег, визы и паспорта

Вредные советы от краснодарского пенсионера — противника all inclusive, который путешествует по миру без денег, визы и паспорта, продолжают набирать популярность в Cети.
Сегодня 70-летний блогер Александр Чубиков опубликовал видео-привет из Испании. В ролике он поделился лайфхаками: где можно перекусить, не потратив при этом ничего, найти бесплатный Интернет и почему в ночлежках лучше не появляться. Невероятно, но таким образом Чубиков колесит по странам уже больше 10 лет. За эти годы его, конечно же, и арестовывали, и помещали в тюрьму, и депортировали. Почему его ничто не останавливает, разбиралась корреспондент НТВ Дарья Масалова.
Пока его ровесники воспитывают внуков, Александр Чубиков живет для себя. Назвать этого седовласого мужчину в сомбреро пенсионером язык не поворачивается. И кто сказал, что в 70 нет места приключениям и экстриму? Для кого-то, может, путешествия — all inclusive, самолет и гостиница со звездами. Для него — наспех собранный рюкзак, карта и небо над головой. Где бы он ни находился, из любой точки света выходит в прямой эфир, или как модно говорить «стримит». Сейчас он передает привет из испанской Альмерии.
Он мечтал о путешествиях сколько себя помнит. Но до 50 лет дальше родного Адлера никуда и не выезжал. А потом словно что-то щелкнуло, и жажда приключений захлестнула с головой. Теперь каждое путешествие — на свой страх и риск, ведь покоряет города и страны Робинзон Крузо наших дней нелегально — без паспорта, без визы, без денег и совсем не зная английского. И ведь сделать документы — не проблема, объясняет Чубиков, но он слишком долго жил по правилам.
Александр Чубиков: «Интереснее, конечно, в нелегалку пролезть, испытать свою изворотливость, выживаемость. Ну а с другой стороны, охота передавать свои знания полезные людям, может, это пригодится кому-то, такое знание и умение».
Его ловили, задерживали, оставляли в иностранной тюрьме, депортировали 10 раз — только из Испании трижды. Но он снова и снова отправляется туда, где еще не был. Страшно любопытно. За 14 лет нелегально посетил больше 20 стран: Чехия, Германия, Польша. Словакия, Италия, Франция, Португалия — можно сбиться со счета. Казалось бы, туристу не то что в эфир выходить, вообще лучше не «светиться» лишний раз, но он открыто делится секретами выживания в чужой стране. Рассказывает подписчикам, как не пропасть, например, в Ватикане.
Александр Чубиков: «Еще где бывает еду дают каждый день, это возле Ватикана, площадь Сан Пьетро. Туда подойти, там можно встретить русскоговорящих, и они расскажут, где, что и как. И к этому месту по вечерам привозят тоже ужин».
Добираться приходится пешком, автостопом, поездом. И все это — без гроша в кармане. Но «русо туристо» своим обаянием и харизмой топит сердца иностранцев. Напоят, накормят, спать уложат. Но не все так безоблачно. Дважды его грабили в Малайзии и Таиланде. В Египте вообще напали с ножом. У российских правоохранителей претензий к неутомимому пенсионеру пока нет. И все же, говорят юристы, риск — дело хоть и благородное, но пенсионеру лучше встать на путь исправления.
Сергей Афанасьев, юрист: «Пересечение в неустановленных пунктах пропуска ему грозит штрафом 5 тысяч рублей , а повторное нарушение влечет уголовную ответственность до 4 лет лишения свободы».
Но свою внутреннюю свободу он, кажется, не готов променять ни на что другое. Сразу после Испании турист-нелегал заедет на несколько дней домой. А уже весной снова накинет на плечи рюкзак, потуже затянет кроссовки и отправится куда глаза глядят.
Пока его ровесники воспитывают внуков, Александр Чубиков живет для себя. Назвать этого седовласого мужчину в сомбреро пенсионером язык не поворачивается. И кто сказал, что в 70 нет места приключениям и экстриму? Для кого-то, может, путешествия — all inclusive, самолет и гостиница со звездами. Для него — наспех собранный рюкзак, карта и небо над головой. Где бы он ни находился, из любой точки света выходит в прямой эфир, или как модно говорить «стримит». Сейчас он передает привет из испанской Альмерии.
Он мечтал о путешествиях сколько себя помнит. Но до 50 лет дальше родного Адлера никуда и не выезжал. А потом словно что-то щелкнуло, и жажда приключений захлестнула с головой. Теперь каждое путешествие — на свой страх и риск, ведь покоряет города и страны Робинзон Крузо наших дней нелегально — без паспорта, без визы, без денег и совсем не зная английского. И ведь сделать документы — не проблема, объясняет Чубиков, но он слишком долго жил по правилам.
Александр Чубиков: «Интереснее, конечно, в нелегалку пролезть, испытать свою изворотливость, выживаемость. Ну а с другой стороны, охота передавать свои знания полезные людям, может, это пригодится кому-то, такое знание и умение».
Его ловили, задерживали, оставляли в иностранной тюрьме, депортировали 10 раз — только из Испании трижды. Но он снова и снова отправляется туда, где еще не был. Страшно любопытно. За 14 лет нелегально посетил больше 20 стран: Чехия, Германия, Польша. Словакия, Италия, Франция, Португалия — можно сбиться со счета. Казалось бы, туристу не то что в эфир выходить, вообще лучше не «светиться» лишний раз, но он открыто делится секретами выживания в чужой стране. Рассказывает подписчикам, как не пропасть, например, в Ватикане.
Александр Чубиков: «Еще где бывает еду дают каждый день, это возле Ватикана, площадь Сан Пьетро. Туда подойти, там можно встретить русскоговорящих, и они расскажут, где, что и как. И к этому месту по вечерам привозят тоже ужин».
Добираться приходится пешком, автостопом, поездом. И все это — без гроша в кармане. Но «русо туристо» своим обаянием и харизмой топит сердца иностранцев. Напоят, накормят, спать уложат. Но не все так безоблачно. Дважды его грабили в Малайзии и Таиланде. В Египте вообще напали с ножом. У российских правоохранителей претензий к неутомимому пенсионеру пока нет. И все же, говорят юристы, риск — дело хоть и благородное, но пенсионеру лучше встать на путь исправления.
Сергей Афанасьев, юрист: «Пересечение в неустановленных пунктах пропуска ему грозит штрафом 5 тысяч рублей , а повторное нарушение влечет уголовную ответственность до 4 лет лишения свободы».
Но свою внутреннюю свободу он, кажется, не готов променять ни на что другое. Сразу после Испании турист-нелегал заедет на несколько дней домой. А уже весной снова накинет на плечи рюкзак, потуже затянет кроссовки и отправится куда глаза глядят.
Комментарии