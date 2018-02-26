Школьница с «неустойчивой психикой» избила сверстника перед видеокамерой

Видеозапись, на которой рязанская школьница жестоко избивает сверстника, стала поводом для полицейской проверки. Полицейские легко отыскали участников и очевидцев инцидента: никто из них не скрывался ни на видео, ни в комментариях к нему.

Беспомощный подросток на видео держится то за голову, то за ребра, стонет от боли. Но внушительная группа поддержки за кадром требует продолжения, а кто-то еще и транслирует происходящее в режиме онлайн в соцсети. В роли экзекутора — восьмиклассница, которую, кажется, только раззадоривают страдания сверстника.



Судя по репликам очевидцев, школьница посчитала, что мальчик вел себя по отношению к ней слишком «дерзко». Из комментариев к видео следует, что восьмиклассница уже не в первый раз избивает ровесников после уроков.



Отыскать девушку полицейским не составило труда: в исходной записи хороши видно ее лицо. Стражи порядка намерены поговорить и со школьницей, и с ее родителями. Показания, возможно придется дать пострадавшему мальчику и всем подросткам, кто стал свидетелем нападения. Причем ни избитый подросток, ни очевидцы не обращались в правоохранительные органы. В школе же сообщили, что об избиении ничего не слышали.



Ирина Романова, замдиректора школы города Рыбное: «Она не конфликтует. Она спортивная, но взрывная. У нее неустойчивая психика, потому что неблагополучная семья. Здесь разожгли конфликт. Я думаю, виноваты все, кто рядом стояли и разжигали конфликт».



Несмотря на то, что пострадавший подросток претензий к обидчице не имеет, от наказания ее это не спасет. Скорее всего, говорят полицейские, родители хулиганки заплатят штраф. Сама же она до совершеннолетия будет под пристальным контролем инспекторов по делам несовершеннолетних.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.