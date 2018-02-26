В Кремле назвали успешным выступление россиян на Олимпиаде

Выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане является успешным, и это главный приоритет для отечественного спорта, заявили в Кремле, комментируя запрет Международного олимпийского комитета на проход спортсменов из РФ с национальным флагом на церемонии закрытия игр.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, является ли утратой для российского спорта запрет на проход спортсменов из РФ с национальным флагом на церемонии закрытия игр.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Для российского спорта все-таки главным показателем являются медали, и с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным».
Песков напомнил, какой резонанс в стране вызвали те золотые медали, которые получили спортсмены.
Дмитрий Песков: «То воодушевление национальное, свидетелями которого мы все были, наверное, это является лучшей оценкой того, что считается приоритетным. А приоритетным считается успех на Олимпиаде и успешное выступление».
На Играх-2018 в Южной Корее россияне завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. В неофициальном зачете наша сборная стала 13-й. Золотые награды завоевали фигуристка Алина Загитова и хоккеисты, которые в овертайме одолели сборную Германии (4:3). Героями драматичной игры стали Никита Гусев, отправивший в ворота соперника две шайбы, и Кирилл Капризов, забивший решающий гол в дополнительное время.
На церемонии награждения российские хоккеисты нарушили запрет МОК и спели вместе с болельщиками российский гимн, заглушая включенный на арене олимпийский гимн. В МОК отметили, что с понимание относятся к поступку российских хоккеистов, которые взяли золото впервые за 26 лет.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Для российского спорта все-таки главным показателем являются медали, и с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным».
Песков напомнил, какой резонанс в стране вызвали те золотые медали, которые получили спортсмены.
Дмитрий Песков: «То воодушевление национальное, свидетелями которого мы все были, наверное, это является лучшей оценкой того, что считается приоритетным. А приоритетным считается успех на Олимпиаде и успешное выступление».
На Играх-2018 в Южной Корее россияне завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. В неофициальном зачете наша сборная стала 13-й. Золотые награды завоевали фигуристка Алина Загитова и хоккеисты, которые в овертайме одолели сборную Германии (4:3). Героями драматичной игры стали Никита Гусев, отправивший в ворота соперника две шайбы, и Кирилл Капризов, забивший решающий гол в дополнительное время.
На церемонии награждения российские хоккеисты нарушили запрет МОК и спели вместе с болельщиками российский гимн, заглушая включенный на арене олимпийский гимн. В МОК отметили, что с понимание относятся к поступку российских хоккеистов, которые взяли золото впервые за 26 лет.
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