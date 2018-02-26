«Золотая галоша»: в Татарстане нерадивым чиновникам раздают антипремии

Жители одного из районов Татарстана ждут не дождутся, когда им пришлют дюжину новых галош. Они их, в отличие от героев сказки Чуковского, конечно, не едят, они туда… сажают нерадивых чиновников. Антипремию для местных руководителей учредили сами жители. Попасть «в галошу» совсем не сложно. Сельчане создали сайт, где выкладывают фотографии и видео нерасчищенных дорог, темных улиц и разбитых тротуаров. Галоша — резиновая, поэтому места хватит всем. Правда, не все в восторге от такой сомнительной победы.

Призы первой тукаевской районной антипремии — резиновые статуэтки ручной работы. Непочетное второе место делят сразу несколько сельских чиновников. Конкурс зрительских антипатий «Золотая галоша» в соцсетях проводят местные жители. Со всего района присылают фото неосвещенных улиц и разбитых дорог. Чем больше лайков, тем больше шансов у сельского главы сесть в галошу. Малошильнинское поселение с легкостью опережает соседей и получает золото.



Розия Данилова, местная жительница: «Мы оказались почему-то аппендицитом среди всех поселков. Там Ильбухтино там Малая Шильна, Большая. Среди всех поселков, среди всех деревень наши поселки игнорируются».



Резеда Шмелева: «Это, во-первых, юморной конкурс. Давайте на всех начнем писать заявления в Следственный комитет. На тот же КВН, где пародии проводятся».



В Следственном комитете чиновника без чувства юмора не поддержали и отказали в возбуждении дела. Вещдок лауреату вернули. Обида у главы осталась, про галоши он и вспоминать не хочет.



Геннадий Харитонов, глава Малошильнинского сельского поселения: «Я сейчас комментарии пока давать не буду».



Как передает корреспондент Александра Тонких, глава района призывает подчиненных с подмоченной репутацией спокойно реагировать на прохудившиеся галоши.



Фаиль Камаев, и. о. главы Тукаевского района: «Зачем такие галоши нужны пока? Есть желание администрации и депутатов решить. Вы поймите, на все денег не хватит».



А в деревне Белоус начали верить в чудодейственные свойства галош. Спустя год ожидания сельская администрация заключила контракт на уборку снега. Раньше галоши в селе Белоус были необходимостью. Без них пробираться по деревне было тяжело. Теперь это, скорее, талисман. Дороги расчищены. Местные жители считают, что это их заслуга. У сельчан осталось много и нерешенных проблем, и креативных идей. Теперь они знают, что за сомнительные заслуги лучше не ругать, а награждать.