Женщина-инвалид избила пистолетом сотрудника Большого театра в Москве

В Москве задержана
39-летняя жительница Петрозаводска, которая устроила побоище на детской площадке, набросившись на отца двух детей с пистолетом.
В полицию обратился москвич, работающий в Большом театре мастером сцены. Мужчина рассказал, что вместе с супругой и двумя детьми гулял на детской площадке во дворе дома в Савёловском районе Москвы. В какой-то момент его дети якобы помешали двум женщинам, проживающим в соседнем с площадкой доме, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Женщины сначала кричали из окон, потом одна из них вышла во двор с пистолетом и ударила мужчину по лицу.
Источник в полиции: «В какой-то момент из окна дома выглянули две незнакомые женщины, которые стали кричать на потерпевшего и оскорблять его семью, поскольку дети работника театра якобы громко кричали. Затем одна из женщин вышла из подъезда с пистолетом в руках. Она подошла к потерпевшему и ударила его пистолетом по лицу. После этого мужчина обратился в полицию».
Полицейские задержали 39-летнюю приезжую из Петрозаводска, инвалида третьей группы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.
Женщины сначала кричали из окон, потом одна из них вышла во двор с пистолетом и ударила мужчину по лицу.
Источник в полиции: «В какой-то момент из окна дома выглянули две незнакомые женщины, которые стали кричать на потерпевшего и оскорблять его семью, поскольку дети работника театра якобы громко кричали. Затем одна из женщин вышла из подъезда с пистолетом в руках. Она подошла к потерпевшему и ударила его пистолетом по лицу. После этого мужчина обратился в полицию».
Полицейские задержали 39-летнюю приезжую из Петрозаводска, инвалида третьей группы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.
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