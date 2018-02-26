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    Женщина-инвалид избила пистолетом сотрудника Большого театра в Москве

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    Женщина-инвалид избила пистолетом сотрудника Большого театра в Москве

    <nobr>Женщина-инвалид</nobr> избила пистолетом сотрудника Большого театра в Москве

    В Москве задержана 39-летняя жительница Петрозаводска, которая устроила побоище на детской площадке, набросившись на отца двух детей с пистолетом.

    В полицию обратился москвич, работающий в Большом театре мастером сцены. Мужчина рассказал, что вместе с супругой и двумя детьми гулял на детской площадке во дворе дома в Савёловском районе Москвы. В какой-то момент его дети якобы помешали двум женщинам, проживающим в соседнем с площадкой доме, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

    Женщины сначала кричали из окон, потом одна из них вышла во двор с пистолетом и ударила мужчину по лицу.

    Источник в полиции: «В какой-то момент из окна дома выглянули две незнакомые женщины, которые стали кричать на потерпевшего и оскорблять его семью, поскольку дети работника театра якобы громко кричали. Затем одна из женщин вышла из подъезда с пистолетом в руках. Она подошла к потерпевшему и ударила его пистолетом по лицу. После этого мужчина обратился в полицию».

    Полицейские задержали 39-летнюю приезжую из Петрозаводска, инвалида третьей группы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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