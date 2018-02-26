Женщину посадили на 9 лет за убийство скалкой пристававшего к ней подростка

Суд на Ямале отправил в колонию женщину, которая убила ударом по голове подростка, пристававшего к ней, и закопала его тело в снег.
Суд в ЯНАО приговорил к 9 годам колонии женщину, которая убила скалкой пристававшего к ней подростка и спрятала тело убитого так, что его не могли найти полгода. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Преступление было совершено в марте 2015 года. 17-летний молодой человек был в гостях у мужа осужденной. Когда женщина вернулась с работы, подросток уже был пьян и начал «грубо приставать» к ней.
Пресс-служба СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу: «Женщина в ответ нанесла юноше не менее двух ударов деревянной скалкой по голове, от чего потерпевший упал на пол. Спустя непродолжительный период времени осужденная, видя, что несовершеннолетний скончался, с целью сокрытия следов совершенного преступления при помощи гостей вывезла тело потерпевшего на покрытый льдом участок реки Полуй, где его закопали в снег».
Останки убитого были найдены спустя полгода на берегу Оби, куда их принесло течением. Когда личность погибшего была установлена, против женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Осужденная полностью признала свою вину. Как отмечают местные СМИ, погибший сам должен был предстать перед судом по обвинению в краже велосипедов.
Преступление было совершено в марте 2015 года. 17-летний молодой человек был в гостях у мужа осужденной. Когда женщина вернулась с работы, подросток уже был пьян и начал «грубо приставать» к ней.
Пресс-служба СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу: «Женщина в ответ нанесла юноше не менее двух ударов деревянной скалкой по голове, от чего потерпевший упал на пол. Спустя непродолжительный период времени осужденная, видя, что несовершеннолетний скончался, с целью сокрытия следов совершенного преступления при помощи гостей вывезла тело потерпевшего на покрытый льдом участок реки Полуй, где его закопали в снег».
Останки убитого были найдены спустя полгода на берегу Оби, куда их принесло течением. Когда личность погибшего была установлена, против женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Осужденная полностью признала свою вину. Как отмечают местные СМИ, погибший сам должен был предстать перед судом по обвинению в краже велосипедов.
Комментарии