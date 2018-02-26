В Москве спасли привязанную к дереву рысь

О привязанной к дереву в одном из московских парков рыси рассказала жительница Зеленограда. Она вызвала спасателей.
Дикая рысь была привязана поводком к дереву в парке Зеленограда (входит в число 12 административных округов Москвы). Оставленную на морозе дикую кошку заметила во время прогулки жительница округа. Она позвонила на общегородскую горячую линию и вызвала экологов.
Рысь спасли специалисты департамента природы Москвы. Животное отправили в центр реабилитации животных под Яхромой, сообщает РИА Новости.
Антон Кульбачевский, глава департамента природы Москвы: «Подобные случаи, когда в Москве на улице находят диких животных, участились в последнее время. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона „О защите диких животных“. Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время».
Ранее сообщалось, что житель московского поселка Марьино (Троицкий административный округ Москвы) нашел в картонной коробке возле мусорного бака двух медвежат. Малышей удалось спасти, их отправили на реабилитацию в природный биосферный заповедник Тверской области, чтобы медведи смогли вернуться в живую природу.
Ранее Кульбачевский заявлял ТАСС, что закон города Москвы «Об охране диких животных» могут принять в первом чтении уже в 2018 году.
Рысь спасли специалисты департамента природы Москвы. Животное отправили в центр реабилитации животных под Яхромой, сообщает РИА Новости.
Антон Кульбачевский, глава департамента природы Москвы: «Подобные случаи, когда в Москве на улице находят диких животных, участились в последнее время. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона „О защите диких животных“. Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время».
Ранее сообщалось, что житель московского поселка Марьино (Троицкий административный округ Москвы) нашел в картонной коробке возле мусорного бака двух медвежат. Малышей удалось спасти, их отправили на реабилитацию в природный биосферный заповедник Тверской области, чтобы медведи смогли вернуться в живую природу.
Ранее Кульбачевский заявлял ТАСС, что закон города Москвы «Об охране диких животных» могут принять в первом чтении уже в 2018 году.
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