Фёдор Лавров стал водителем троллейбуса в новом сериале «Ноль» на НТВ

В Ярославле завершились съемки фильма «Ноль» с Фёдором Лавровым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях.

По сюжету отец-одиночка Валера (Фёдор Лавров) работает водителем троллейбуса номер «0». Однажды его ежедневный маршрут «Шоссе Энтузиастов — Леоновское кладбище» прерывается из-за внезапной стрельбы в салоне. Чудом уцелев в перестрелке, Валерий осматривает троллейбус и под одним из сидений обнаруживает рюкзак с долларовыми купюрами. Поддавшись секундному соблазну, герой забирает деньги себе. Так Валера становится заложником обстоятельств, и ему больше никуда не сбежать: с одной стороны преступники, с другой — полиция. К тому же он оказывается втянут в аферу загадочной девушки по имени Лиля (Лукерья Ильяшенко). Куда заведут эти деньги героя?



Съемки сериала проходили в настоящем троллейбусном парке. Кинематографистам предложили выбрать любое из имеющихся транспортных средств. Перед тем, как сесть за руль, Фёдор Лавров прошел курс по вождению: научился принимать троллейбус, менять колеса и угольные щетки. На съемках рядом с ним всегда был профессиональный водитель, который подсказывал актеру, как правильно управлять габаритным транспортом.



Фёдор Лавров, актер: «Оказалось, что управление троллейбусом не сильно отличается от вождения автомобиля с коробкой автомат, но подготовить его к поездке сложно. Нужно включить тумблеры, нажать все кнопки в нужном порядке, и только тогда можно начинать поездку на этом огромном транспорте. Я рад, что появилась возможность научиться чему-то новому, да еще и в прекрасной команде».



Увидеть премьеру сериала «Ноль» зрители смогут в новом сезоне на телеканале НТВ.