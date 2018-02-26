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    В Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро. Москва, Собянин Сергей, метро, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро

    В Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    В Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро

    В Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро

    В Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро
    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

      • В Москве открыли первые пять станций Большой кольцевой линии метрополитена.

      Движение поездов между станциями «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр» началось в понедельник утром. В церемонии открытия первого участка второй кольцевой линии московского метрополитена приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, передает ТАСС.

      Собянин поблагодарил строителей за работу и вручил некоторым из них городские награды. Мэр добавил, что Большая кольцевая линия станет одной из крупнейших линий метро в мире.

      смотретьЗавершено строительство участка Третьего пересадочного контура метро
      Завершено строительство участка Третьего пересадочного контура метро
      Напомним, строительство первого участка новой кольцевой линии было завершено в сентябре. Ранее строящаяся линия называлась «Третий пересадочный контур», однако по результатам голосования было выбрано название «Большая кольцевая линия». Замкнуть кольцо планируется в 2020–2021 годах. Новая линия будет иметь 21 переход на другие станции метро и МЦК. Ожидается, что первый участок линии повысит транспортную доступность пяти районов столицы, в которых живут почти 500 тысяч жителей.

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