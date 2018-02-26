В посольстве РФ рассказали, что ждет задержанных в Таиланде Лесли и Рыбку

Задержанных в Таиланде организаторов нелегального
секс-тренинга Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, более известных в России как Алекс Лесли и Настя Рыбка, ждет суд и депортация.
Об этом рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов. По словам дипломата, полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич.
Также со слов полиции известно, что задержанным предъявлены обвинения как в нелегальной работе на территории Таиланда, так и в визовых нарушениях. Их будут судить, а затем депортируют. При этом, согласно таиландским законам, задержанные могут быть временно освобождены до суда под денежный залог.
Десять россиян, включая «секс-гуру» Александра Кириллова, были задержаны поздно вечером в воскресенье, когда они проводили так называемый секс-тренинг в одной из гостиниц курортного города Паттайя.
Отметим, что пикап-тренер Алекс Лесли уже не раз становившийся участником громких скандалов. Инструктор по соблазнению ранее уверял, что его услугами якобы пользовалась даже Анастасия Волочкова.
Кроме того, осенью прошлого года ученицы Лесли, среди которых была и Вашукевич, были арестованы в Москве на семь суток за то, что сняли секс-видео прямо на улице и выложили его в Сеть.
Также со слов полиции известно, что задержанным предъявлены обвинения как в нелегальной работе на территории Таиланда, так и в визовых нарушениях. Их будут судить, а затем депортируют. При этом, согласно таиландским законам, задержанные могут быть временно освобождены до суда под денежный залог.
Десять россиян, включая «секс-гуру» Александра Кириллова, были задержаны поздно вечером в воскресенье, когда они проводили так называемый секс-тренинг в одной из гостиниц курортного города Паттайя.
Отметим, что пикап-тренер Алекс Лесли уже не раз становившийся участником громких скандалов. Инструктор по соблазнению ранее уверял, что его услугами якобы пользовалась даже Анастасия Волочкова.
Кроме того, осенью прошлого года ученицы Лесли, среди которых была и Вашукевич, были арестованы в Москве на семь суток за то, что сняли секс-видео прямо на улице и выложили его в Сеть.
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