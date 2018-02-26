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    В посольстве РФ рассказали, что ждет задержанных в Таиланде Лесли и Рыбку

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    • Фото: alex.lesley / instagram.com
    В посольстве РФ рассказали, что ждет задержанных в Таиланде Лесли и Рыбку

    В посольстве РФ рассказали, что ждет задержанных в Таиланде Лесли и Рыбку

    В посольстве РФ рассказали, что ждет задержанных в Таиланде Лесли и Рыбку
  • Фото: alex.lesley / instagram.com

    • Задержанных в Таиланде организаторов нелегального секс-тренинга Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, более известных в России как Алекс Лесли и Настя Рыбка, ждет суд и депортация.

    Об этом рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов. По словам дипломата, полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич.

    Также со слов полиции известно, что задержанным предъявлены обвинения как в нелегальной работе на территории Таиланда, так и в визовых нарушениях. Их будут судить, а затем депортируют. При этом, согласно таиландским законам, задержанные могут быть временно освобождены до суда под денежный залог.

    смотретьПоявилось видео задержания Насти Рыбки и секс-инструктора Алекса Лесли
    Появилось видео задержания Насти Рыбки и секс-инструктора Алекса Лесли
    Десять россиян, включая «секс-гуру» Александра Кириллова, были задержаны поздно вечером в воскресенье, когда они проводили так называемый секс-тренинг в одной из гостиниц курортного города Паттайя.

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    Отметим, что пикап-тренер Алекс Лесли уже не раз становившийся участником громких скандалов. Инструктор по соблазнению ранее уверял, что его услугами якобы пользовалась даже Анастасия Волочкова.

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    Участницам секс-оргии на улице Москвы дали по 7 суток ареста
    Кроме того, осенью прошлого года ученицы Лесли, среди которых была и Вашукевич, были арестованы в Москве на семь суток за то, что сняли секс-видео прямо на улице и выложили его в Сеть.

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