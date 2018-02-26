Полиция Украины сообщила о задержании в Киеве неуловимого хакера

Нацполиция Украины сообщила о задержании хакера, которого объявили в розыск 30 стран мира.
Департамент киберполиции МВД Украины сообщил о задержании в Киеве хакера из сети Avalanche, которого разыскивали в 30 странах мира. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.
Из сообщения Нацполиции Украины: «Организатора международной преступной платформы Avalanche, которая каждый день заражала до полумиллиона компьютеров по всему миру, задержали вчера в Киеве. Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, с которым злоумышленник прибыл в столицу… Также во время обыска в арендованной им квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители».
В полиции уточнили, что группировка хакеров Avalanche работала около 7 лет, и ущерб, который она нанесла за это время, исчисляется сотнями миллионов евро. 30 ноября 2016 года полицейские из 30 стран провели международную спецоперацию по ликвидации сети и задержали организатора преступной деятельности — 33-летнего жителя Полтавы. Однако суд не стал его тогда арестовывать, и подозреваемый сумел сбежать из зала суда.
Из сообщения Нацполиции Украины: «Организатора международной преступной платформы Avalanche, которая каждый день заражала до полумиллиона компьютеров по всему миру, задержали вчера в Киеве. Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, с которым злоумышленник прибыл в столицу… Также во время обыска в арендованной им квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители».
В полиции уточнили, что группировка хакеров Avalanche работала около 7 лет, и ущерб, который она нанесла за это время, исчисляется сотнями миллионов евро. 30 ноября 2016 года полицейские из 30 стран провели международную спецоперацию по ликвидации сети и задержали организатора преступной деятельности — 33-летнего жителя Полтавы. Однако суд не стал его тогда арестовывать, и подозреваемый сумел сбежать из зала суда.
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