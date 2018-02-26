Nokia возобновит продажи телефона из фильма «Матрица»

Nokia объявила о перевыпуске мобильного телефона модели 8110, которым пользовался Нео в фильме «Матрица».
Компания HMD Global, которая владеет брендом Nokia, объявила о возобновлении продаж мобильного телефона модели 8110. Модель вышла в 1996 году и стала культовой после того, как появилась в фильме «Матрица»: таким телефоном-слайдером пользовался герой Киану Ривза Нео.
Новая версия телефона будет представлена в черном и желтом цветах: из-за изогнутой формы телефон называли «бананом». Модель сможет подключаться к Wi-Fi и сети 4G, на ней будут работать несколько самых популярных приложений. Телефон будет стоить 79 евро, что в 10 раз меньше, чем цена оригинальной модели из 1990-х. Старт продаж запланирован на май 2018 года, сообщает издание Quartz.
В 2017 году HMD Global возобновила продажи культового кнопочного телефона Nokia 3310, который считается самым «неубиваемым» телефоном в мире. В декабре 2017 года также стало известно о готовящемся перевыпуске модели Nokia E71 — одного из самых популярных телефонов с QWERTY-клавиатурой.
Новая версия телефона будет представлена в черном и желтом цветах: из-за изогнутой формы телефон называли «бананом». Модель сможет подключаться к Wi-Fi и сети 4G, на ней будут работать несколько самых популярных приложений. Телефон будет стоить 79 евро, что в 10 раз меньше, чем цена оригинальной модели из 1990-х. Старт продаж запланирован на май 2018 года, сообщает издание Quartz.
В 2017 году HMD Global возобновила продажи культового кнопочного телефона Nokia 3310, который считается самым «неубиваемым» телефоном в мире. В декабре 2017 года также стало известно о готовящемся перевыпуске модели Nokia E71 — одного из самых популярных телефонов с QWERTY-клавиатурой.
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