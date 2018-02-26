В Подмосковье из частного дома украли украшения на 5 млн рублей

Неизвестный украл из частного дома в подмосковных Мытищах дорогостоящие ювелирные украшения и часы.
Об ограблении в полицию сообщил 65-летний владелец коттеджа. Он рассказал, что воры попали в его дом, отжав пластиковое окно. Похищены золотые украшения и две пары наручных часов.
Инцидент произошел с 21 по 25 февраля. Сумма ущерба составила более 4,6 млн рублей, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Московской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Инцидент произошел с 21 по 25 февраля. Сумма ущерба составила более 4,6 млн рублей, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Московской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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