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    В Подмосковье из частного дома украли украшения на 5 млн рублей

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    В Подмосковье из частного дома украли украшения на 5 млн рублей

    В Подмосковье из частного дома украли украшения на 5 млн рублей

    Неизвестный украл из частного дома в подмосковных Мытищах дорогостоящие ювелирные украшения и часы.

    Об ограблении в полицию сообщил 65-летний владелец коттеджа. Он рассказал, что воры попали в его дом, отжав пластиковое окно. Похищены золотые украшения и две пары наручных часов.

    Инцидент произошел с 21 по 25 февраля. Сумма ущерба составила более 4,6 млн рублей, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Московской области.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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