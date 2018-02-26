Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    Медали добыты в тяжелейшей борьбе: итоги выступления россиян на Играх

    6 комментариев

    Медали добыты в тяжелейшей борьбе: итоги выступления россиян на Играх

    Медали добыты в тяжелейшей борьбе: итоги выступления россиян на Играх

    Российские спортсмены сегодня возвращаются из Южной Кореи. В Пхёнчхане накануне завершились зимние Олимпийские игры. Выступления атлетов оставили о себе хорошие воспоминания. Так итоги соревнований оценили в Олимпийском комитете России. Вопрос о статусе организации и ее восстановлении в правах должен решиться на этой неделе.

    На церемонии закрытия Олимпиады наша сборная в нейтральном статусе, без национального флага, но уже известно, что исполком МОК проголосовал за то, чтобы сразу же после того, как будет завершена проверка всех допинг-проб, взятых во время соревнований в Южной Корее, снять дисквалификацию с Олимпийского комитета России. Там уверены, что для страны — это главный итог прошедших Игр. Удалось доказать, что выявленные случаи нарушений не являются системными. И это тоже победа.

    На официальных церемониях Олимпиады не было никакой российской символики, но поддержка болельщиков и в Корее, и дома от этого стала только сильнее. Когда наши хоккеисты, впервые за 26 лет завоевавшие золото зимних Игр, перекрикивая олимпийский гимн, пели «Славься, Отечество!», им подпевала, казалось, вся страна.

    смотретьИсторическая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Олимпийские атлеты из России (именно так официально называли в Корее нашу команду) завоевали 17 медалей: 2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых. В большинстве дисциплин россияне выступали без лидеров, которых просто не пустили на Игры, поэтому 13-е место в неофициальном медальном зачете добыто в тяжелейшей борьбе, вопреки многим, причем не всегда спортивным обстоятельствам.

    За соревнованиями лыжников следила Анфиса Резцова, известный тренер и олимпийская чемпионка сразу в двух видах спорта — лыжных гонках и биатлоне, до Игр в Пхёнчхане, кстати, единственная в мире. Повторить достижение в Южной Корее удалось чешке Эстер Ледецкой (у нее золото в сноуборде и горных лыжах). Но Резцова болела, конечно, за наших. Она говорит, что даже на расстоянии нескольких тысяч километров чувствовала, как им там непросто.

    Анфиса Резцова, тренер, олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках: «Я очень счастлива за наших ребят, просто нет слов. Они доказали, что нас на колени не опустишь».

    А где-то до нас и вовсе не дотянуться, например, в женском фигурном катании. Если и была в этих соревнованиях интрига, то только одна: кто из двух блистательных россиянок станет первой — Алина Загитова или Евгения Медведева. Наших недосягаемых одиночниц и канадскую спортсменку, получившую бронзовую медаль, разделяют 7 баллов. В фигурном катании это настоящая пропасть.

    Тамара Москвина, заслуженный тренер России: «Наши выиграли не с натягом, а с отрывом. Девчонки показали программы не только техничные, но и сюжетные, что характерно для российской школы».

    Как передает корреспондент Дина Иванова, эти зимние Игры доказали, что спорт объединяет, причем не только атлетов. Команды Южной Кореи и Северной на церемонии закрытия, как и в день старта Олимпиады, прошли вместе. Многие в руках держали сразу 2 флага — своей страны и объединенной Кореи. Глава делегации КНДР — в одной ложе с южнокорейским лидером. Еще до начала Игр в Пхёнчхане было понятно, что соревнования, конечно, не обойдутся без политики, но ее или спорта здесь оказалось больше? Обсуждать это будут еще долго и точно с не меньшим интересом, чем результаты Олимпиады.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru