Медали добыты в тяжелейшей борьбе: итоги выступления россиян на Играх

Российские спортсмены сегодня возвращаются из Южной Кореи. В Пхёнчхане накануне завершились зимние Олимпийские игры. Выступления атлетов оставили о себе хорошие воспоминания. Так итоги соревнований оценили в Олимпийском комитете России. Вопрос о статусе организации и ее восстановлении в правах должен решиться на этой неделе.
На церемонии закрытия Олимпиады наша сборная в нейтральном статусе, без национального флага, но уже известно, что исполком МОК проголосовал за то, чтобы сразу же после того, как будет завершена проверка всех допинг-проб, взятых во время соревнований в Южной Корее, снять дисквалификацию с Олимпийского комитета России. Там уверены, что для страны — это главный итог прошедших Игр. Удалось доказать, что выявленные случаи нарушений не являются системными. И это тоже победа.
На официальных церемониях Олимпиады не было никакой российской символики, но поддержка болельщиков и в Корее, и дома от этого стала только сильнее. Когда наши хоккеисты, впервые за 26 лет завоевавшие золото зимних Игр, перекрикивая олимпийский гимн, пели «Славься, Отечество!», им подпевала, казалось, вся страна.
Олимпийские атлеты из России (именно так официально называли в Корее нашу команду) завоевали 17 медалей: 2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых. В большинстве дисциплин россияне выступали без лидеров, которых просто не пустили на Игры, поэтому 13-е место в неофициальном медальном зачете добыто в тяжелейшей борьбе, вопреки многим, причем не всегда спортивным обстоятельствам.
За соревнованиями лыжников следила Анфиса Резцова, известный тренер и олимпийская чемпионка сразу в двух видах спорта — лыжных гонках и биатлоне, до Игр в Пхёнчхане, кстати, единственная в мире. Повторить достижение в Южной Корее удалось чешке Эстер Ледецкой (у нее золото в сноуборде и горных лыжах). Но Резцова болела, конечно, за наших. Она говорит, что даже на расстоянии нескольких тысяч километров чувствовала, как им там непросто.
Анфиса Резцова, тренер, олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках: «Я очень счастлива за наших ребят, просто нет слов. Они доказали, что нас на колени не опустишь».
А где-то до нас и вовсе не дотянуться, например, в женском фигурном катании. Если и была в этих соревнованиях интрига, то только одна: кто из двух блистательных россиянок станет первой — Алина Загитова или Евгения Медведева. Наших недосягаемых одиночниц и канадскую спортсменку, получившую бронзовую медаль, разделяют 7 баллов. В фигурном катании это настоящая пропасть.
Тамара Москвина, заслуженный тренер России: «Наши выиграли не с натягом, а с отрывом. Девчонки показали программы не только техничные, но и сюжетные, что характерно для российской школы».
Как передает корреспондент Дина Иванова, эти зимние Игры доказали, что спорт объединяет, причем не только атлетов. Команды Южной Кореи и Северной на церемонии закрытия, как и в день старта Олимпиады, прошли вместе. Многие в руках держали сразу 2 флага — своей страны и объединенной Кореи. Глава делегации КНДР — в одной ложе с южнокорейским лидером. Еще до начала Игр в Пхёнчхане было понятно, что соревнования, конечно, не обойдутся без политики, но ее или спорта здесь оказалось больше? Обсуждать это будут еще долго и точно с не меньшим интересом, чем результаты Олимпиады.
На официальных церемониях Олимпиады не было никакой российской символики, но поддержка болельщиков и в Корее, и дома от этого стала только сильнее. Когда наши хоккеисты, впервые за 26 лет завоевавшие золото зимних Игр, перекрикивая олимпийский гимн, пели «Славься, Отечество!», им подпевала, казалось, вся страна.
Олимпийские атлеты из России (именно так официально называли в Корее нашу команду) завоевали 17 медалей: 2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых. В большинстве дисциплин россияне выступали без лидеров, которых просто не пустили на Игры, поэтому 13-е место в неофициальном медальном зачете добыто в тяжелейшей борьбе, вопреки многим, причем не всегда спортивным обстоятельствам.
За соревнованиями лыжников следила Анфиса Резцова, известный тренер и олимпийская чемпионка сразу в двух видах спорта — лыжных гонках и биатлоне, до Игр в Пхёнчхане, кстати, единственная в мире. Повторить достижение в Южной Корее удалось чешке Эстер Ледецкой (у нее золото в сноуборде и горных лыжах). Но Резцова болела, конечно, за наших. Она говорит, что даже на расстоянии нескольких тысяч километров чувствовала, как им там непросто.
Анфиса Резцова, тренер, олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках: «Я очень счастлива за наших ребят, просто нет слов. Они доказали, что нас на колени не опустишь».
А где-то до нас и вовсе не дотянуться, например, в женском фигурном катании. Если и была в этих соревнованиях интрига, то только одна: кто из двух блистательных россиянок станет первой — Алина Загитова или Евгения Медведева. Наших недосягаемых одиночниц и канадскую спортсменку, получившую бронзовую медаль, разделяют 7 баллов. В фигурном катании это настоящая пропасть.
Тамара Москвина, заслуженный тренер России: «Наши выиграли не с натягом, а с отрывом. Девчонки показали программы не только техничные, но и сюжетные, что характерно для российской школы».
Как передает корреспондент Дина Иванова, эти зимние Игры доказали, что спорт объединяет, причем не только атлетов. Команды Южной Кореи и Северной на церемонии закрытия, как и в день старта Олимпиады, прошли вместе. Многие в руках держали сразу 2 флага — своей страны и объединенной Кореи. Глава делегации КНДР — в одной ложе с южнокорейским лидером. Еще до начала Игр в Пхёнчхане было понятно, что соревнования, конечно, не обойдутся без политики, но ее или спорта здесь оказалось больше? Обсуждать это будут еще долго и точно с не меньшим интересом, чем результаты Олимпиады.
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