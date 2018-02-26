Искусство без перевода: в Лондоне прошел гала-концерт «Иконы русского балета»

В британской столице показали «Иконы русского балета». За один вечер там были представлены лучшие спектакли ведущих театров мира. Но постановки Большого и Мариинского — то, ради чего публика собралась в легендарном «Колизее». Балетный гала-концерт посвятили не просто традициям русской балетной школы, которая по-прежнему считается лучшей в мире, но и громкому юбилею — 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, который и создал русский балет.

Большой и Мариинский приезжают в Лондон раз в 3 года, чтобы поддержать культурно голодающее Потемзье, в промежутках между этими вехами устраивается ежегодный балетный гала-концерт.



Ольга Балаклеец, организатор фестиваля: «В этой программе и сливки классической хореографии, и премьеры».



Концерт организовать проще, чем вывести всею балетную труппу со всеми их декорациями и взаимоотношениями. А здесь от каждого театра берется по паре, каждой паре дается по пачке. Некоторые костюмы можно провезти на себе.



Сержио Бернал, национальный балет Испании: «Классический балет меня потрясает. Я танцую последние минуты своей жизни. Я переживаю собственную смерть».



«Иконы русского балета» — это не только русские танцоры. Любой артист любой балетной школы мира может выступить на таком вечере, потому что иконы эти почитаются во всех странах. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.