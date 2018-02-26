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    Искусство без перевода: в Лондоне прошел гала-концерт «Иконы русского балета». Великобритания, Лондон, балет, искусство, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИскусство без перевода: в Лондоне прошел гала-концерт «Иконы русского балета»

    Искусство без перевода: в Лондоне прошел гала-концерт «Иконы русского балета»

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    Искусство без перевода: в Лондоне прошел <nobr>гала-концерт</nobr> «Иконы русского балета»

    Искусство без перевода: в Лондоне прошел гала-концерт «Иконы русского балета»

    Искусство без перевода: в Лондоне прошел <nobr>гала-концерт</nobr> «Иконы русского балета»

      В британской столице показали «Иконы русского балета». За один вечер там были представлены лучшие спектакли ведущих театров мира. Но постановки Большого и Мариинского — то, ради чего публика собралась в легендарном «Колизее». Балетный гала-концерт посвятили не просто традициям русской балетной школы, которая по-прежнему считается лучшей в мире, но и громкому юбилею — 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, который и создал русский балет.

      Большой и Мариинский приезжают в Лондон раз в 3 года, чтобы поддержать культурно голодающее Потемзье, в промежутках между этими вехами устраивается ежегодный балетный гала-концерт.

      Ольга Балаклеец, организатор фестиваля: «В этой программе и сливки классической хореографии, и премьеры».

      Концерт организовать проще, чем вывести всею балетную труппу со всеми их декорациями и взаимоотношениями. А здесь от каждого театра берется по паре, каждой паре дается по пачке. Некоторые костюмы можно провезти на себе.

      Сержио Бернал, национальный балет Испании: «Классический балет меня потрясает. Я танцую последние минуты своей жизни. Я переживаю собственную смерть».

      «Иконы русского балета» — это не только русские танцоры. Любой артист любой балетной школы мира может выступить на таком вечере, потому что иконы эти почитаются во всех странах. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.

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