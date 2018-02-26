Контрафактное спиртное могут начать уничтожать без решения суда

В правительстве предложили уничтожать нелегальный алкоголь на месте, то есть сразу после обнаружения и без решения суда. Все дело в том, что контрафакта накопилось очень много.
Сейчас в России конфискованный алкоголь могут уничтожить только по решению суда. В итоге, как пишут «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование, на складах до сих пор хранится продукция, изъятая еще в 2010 году.
Чтобы и дальше не копить контрафакт, вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину вместе с другими ведомствами проработать возможность уничтожать нелегальное спиртное сразу после его обнаружения.
Сейчас на складах уже скопилось 40 миллионов литров. Для сравнения: это продажи водки в стране за полгода. Тем временем в России уже есть продукты, которые ликвидируют на месте без суда. Это санционка, а также изъятая икра и рыба ценных пород.
Чтобы и дальше не копить контрафакт, вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину вместе с другими ведомствами проработать возможность уничтожать нелегальное спиртное сразу после его обнаружения.
Сейчас на складах уже скопилось 40 миллионов литров. Для сравнения: это продажи водки в стране за полгода. Тем временем в России уже есть продукты, которые ликвидируют на месте без суда. Это санционка, а также изъятая икра и рыба ценных пород.
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