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    Сотрудники МЧС спасли нерпу на Камчатке

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    • Фото: 41.mchs.gov.ru
    Сотрудники МЧС спасли нерпу на Камчатке

    Сотрудники МЧС спасли нерпу на Камчатке

    Сотрудники МЧС спасли нерпу на Камчатке
  • Фото: 41.mchs.gov.ru

    • Сотрудники МЧС спасли нерпу, которая никак не могла добраться до открытой воды в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

    Морское животное заметили местные жители, которые прогуливались вдоль берега бухты в центре краевой столицы. Они вызвали МЧС. Прибывшие на место сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России надели гидрокостюмы и вышли на прибрежный лед, где находилась нерпа.

    Спасатели убедились, что у нерпы нет никаких травм, после чего помогли ей добраться до полыньи.

    В пресс-службе ведомства отметили, что подобные операции спасателям приходится проводить не так уже часто. Похожий случай был в январе прошлого года. Тогда на оказавшегося на льду замерзшей бухты Раковая зверька напали бродячие собаки. Местные жители отогнали их и вызвали МЧС. Прибывшие на место сотрудники осмотрели нерпу и отвезли ее на аварийно-спасательной машине к Авачинской бухте, где выпустили в открытую воду.

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