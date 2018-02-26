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    В Иркутской области в столкновении лесовоза с молоковозом погибли 3 человека

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    • Фото: 38.мвд.рф
    В Иркутской области в столкновении лесовоза с молоковозом погибли 3 человека

    В Иркутской области в столкновении лесовоза с молоковозом погибли 3 человека

    В Иркутской области в столкновении лесовоза с молоковозом погибли 3 человека
  • Фото: 38.мвд.рф

    • Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в Черемховском районе Иркутской области.

    Как сообщается на сайте регионального управления МВД, трагедия случилась этим утром рядом деревней Худорожкина. Там столкнулись лесовоз и молоковоз.

    По предварительной информации, водитель перевозившего молоко автомобиля Hyundai двигался в сторону Иркутска и нарушением скоростного режима и врезался в лесовоз КамАЗ, шедший в попутном направлении.

    Сообщается, что жертвами столкновения стали люди, находившиеся в кабине молоковоза, которую после столкновения завалило бревнами с попутного грузовика. Известно, что все погибшие были жителями Нукутского района, их личности установлены. За рулем машины находился 26-летний мужчина.

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