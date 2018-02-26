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    СМИ: Трамп хочет назначить главой авиауправления США личного пилота

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    СМИ: Трамп хочет назначить главой авиауправления США личного пилота

    СМИ: Трамп хочет назначить главой авиауправления США личного пилота

    Президент США Дональд Трамп планирует назначить главой Федерального авиационного управления своего личного пилота Джона Данкина.

    По информации сайта Axios, Трамп порекомендовал включить Данкина в список кандидатов на пост. Более того, с Данкином уже провели собеседование. По словам источника Axios в Белом доме, пилоту удалось оставить о себе весьма благоприятное впечатление.

    Представитель администрации США: «Он попал в список потому, что является пилотом президента, но если он получит эту работу, то это произойдет не потому, что он — пилот президента. Джон Данкин — не просто пилот. Он отвечал за безопасность всех самолетов, которые использовались Трампом во время президентской кампании, в том числе за перелеты в 203 города в 43 штатах в течение 21 месяца».

    Ранее Трамп заявлял, что руководить авиационным управлением США должен профессиональный летчик.

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