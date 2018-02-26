Ребенок из России умер после визита к стоматологу в Караганде

Ребенок из России умер в одной из стоматологических клиник в Караганде. Предположительно, причиной стала аллергическая реакция на анестетик.
22 февраля мальчика, которому еще не исполнилось двух лет, отвезли в стоматологию для лечения кариеса. По словам подруги семьи, мать ребенка предупредила врачей, что у него наблюдается аллергия на некоторые пищевые продукты, но медики не стали делать пробу на аллергическую реакцию. В итоге, когда врач сделал ребенку укол обезболивающего, у мальчика произошел анафилактический шок и остановилось сердце.
Врачи пытались его спасти: ввели адреналин и вызвали скорую помощь, передает сайт ekaraganda.kz.
Подруга семьи: Сердце запустили, и повезли его в больницу, в реанимацию. На фоне остановки сердечной деятельности произошел отек легких и мозга, через небольшой промежуток времени мозг умер.
Уточняется, что родители мальчика находятся в Казахстане на службе по контракту. Они уже написали заявление в полицию. Тело умершего мальчика увезли в Омскую область.
Врачи пытались его спасти: ввели адреналин и вызвали скорую помощь, передает сайт ekaraganda.kz.
Подруга семьи: Сердце запустили, и повезли его в больницу, в реанимацию. На фоне остановки сердечной деятельности произошел отек легких и мозга, через небольшой промежуток времени мозг умер.
Уточняется, что родители мальчика находятся в Казахстане на службе по контракту. Они уже написали заявление в полицию. Тело умершего мальчика увезли в Омскую область.
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